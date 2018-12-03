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4-летний мальчик, выпавший с 6 этажа в Светлогорске, умер в больнице

04.12.2018 13:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Трагический случай в Светлогорске. 4 декабря стало известно, что выпавший накануне с балкона шестого этажа ребенок умер в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4-летний мальчик, выпавший с 6 этажа в Светлогорске, умер в больнице

Поздно вечером прохожие заметили под окнами многоэтажки лежащего малыша и сразу же вызвали скорую помощь и милицию. Медики всю ночь боролись за его жизнь. Спасти ребенка не удалось.

По словам соседей, мальчика воспитывала бабушка. Накануне она оставила его у родственницы. Что произошло в квартире и почему малыш упал – сейчас выясняют следователи.
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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Трагический случай в Светлогорске. 4 декабря стало известно, что выпавший накануне с балкона шестого этажа ребенок умер в больнице, сообщили в...
 
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