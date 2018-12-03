|
«Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи». Посол Грузии – Президенту Беларуси
Новости Беларуси. Посол Валерий Кварацхелия на встрече с Александром Лукашенко 4 декабря отметил, что Грузия уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Беларусью, а между партнерами нет закрытых тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это подтверждают и взаимные визиты на высшем уровне. В предыдущий раз Александр Лукашенко посещал Грузию весной 2018 года. В результате стороны подписали несколько десятков соглашений, которые и станут основной для дальнейшей работы.
Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси:
Были вопросы по экономической ситуации. И здесь у нас тоже серьезные сдвиги вперед. Товарооборот растет с каждым годом.
Обсуждали вопрос на счет туристов. Поток туристов из Беларуси в Грузию растет. В этом году грандиозный рост – 45 %. Беларусь вошла в число десяти стран, которые чаще всего посещают Грузию.
На данный момент ведутся переговоры о развитии дальнейшего диалога. Как отметил Посол, скорее весной 2019 года Минск с визитом посетит грузинский премьер-министр. Он занял пост в июне 2018 года.
Новости по теме
«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями
Интервью с мэром Тбилиси Кахой Каладзе: «Рад, что между нашими городами есть такие теплые отношения»
‡агрузка...
«Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко встретился с Послом Грузии
Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»
«Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи». Посол Грузии – Президенту Беларуси
В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим
Экипаж корабля «Союз» успешно перешёл на МКС
Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Керченском проливе
Международный фестиваль им. Соллертинского открылся в Витебске: какую музыку можно здесь услышать
В Мексике моторный самолет врезался в жилой дом, есть жертвы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Посол Валерий Кварацхелия на встрече с Александром Лукашенко 4 декабря отметил, что Грузия уделяет большое внимание развитию сотрудничества с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)