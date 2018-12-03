ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи». Посол Грузии – Президенту Беларуси

04.12.2018 13:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Посол Валерий Кварацхелия на встрече с Александром Лукашенко 4 декабря отметил, что Грузия уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Беларусью, а между партнерами нет закрытых тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко встретился с Послом Грузии

Это подтверждают и взаимные визиты на высшем уровне. В предыдущий раз Александр Лукашенко посещал Грузию весной 2018 года. В результате стороны подписали несколько десятков соглашений, которые и станут основной для дальнейшей работы.

«Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи». Посол Грузии – Президенту Беларуси

«Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи». Посол Грузии – Президенту Беларуси

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси:
Мы обсуждали политические вопросы, где, в принципе, у нас недоразумений нету. Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи друг другу.

Были вопросы по экономической ситуации. И здесь у нас тоже серьезные сдвиги вперед. Товарооборот растет с каждым годом.

Обсуждали вопрос на счет туристов. Поток туристов из Беларуси в Грузию растет. В этом году грандиозный рост – 45 %. Беларусь вошла в число десяти стран, которые чаще всего посещают Грузию.

«Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи». Посол Грузии – Президенту Беларуси

«Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи». Посол Грузии – Президенту Беларуси

На данный момент ведутся переговоры о развитии дальнейшего диалога. Как отметил Посол, скорее весной 2019 года Минск с визитом посетит грузинский премьер-министр. Он занял пост в июне 2018 года.
Новости по теме

«Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко встретился с Послом Грузии

«Ее используют, я даже слышал, в NASA». Как белорусскую голубику выращивают в Грузии

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района

Интервью с мэром Тбилиси Кахой Каладзе: «Рад, что между нашими городами есть такие теплые отношения»

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»

Традиции и атмосфера праздника: чем удивят Дни культуры Грузии в Минске?

Показ кинофильмов, интерактивные площадки и туристический базар: Дни Грузии начались в Беларуси

‡агрузка...
Новости 24 часа

«Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко встретился с Послом Грузии

Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

«Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи». Посол Грузии – Президенту Беларуси

В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим

Экипаж корабля «Союз» успешно перешёл на МКС

Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Керченском проливе

Международный фестиваль им. Соллертинского открылся в Витебске: какую музыку можно здесь услышать

В Мексике моторный самолет врезался в жилой дом, есть жертвы

Все новости
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Посол Валерий Кварацхелия на встрече с Александром Лукашенко 4 декабря отметил, что Грузия уделяет большое внимание развитию сотрудничества с...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларусі зноў пахаладае, у пятніцу ўначы чакаецца ўжо да -12 градусаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика