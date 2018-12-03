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«Самый яркий тренд вызвал некоторое недоумение». Какая обувь модна зимой-2019?

04.12.2018 13:21 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Катя Герман.

Какая обувь будет модной в этом зимнем сезоне?

Катя Герман, стилист:
Самый яркий тренд, который впечатлил, скорее, вызвал некоторое недоумение. Сначала, когда он только появился – это казаки. Ковбойские сапожки, у кого остались с прошлых времен, или это конкретно ковбойская атрибутика нам прилетела откуда-то.

«Самый яркий тренд вызвал некоторое недоумение». Какая обувь модна зимой-2019?

Все дизайнеры имитируют эту ковбойскую обувь и она сейчас появилась.

«Самый яркий тренд вызвал некоторое недоумение». Какая обувь модна зимой-2019?

Это могут быть ковбойские ботфорты, какие-то ботильоны. Если она ещё принтованная под питона, то вообще – супер-шик!

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Теги: Витебск
 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Катя Герман. Какая обувь будет модной в этом зимнем сезоне? Катя Герман, стилист:Самый яркий...
 
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