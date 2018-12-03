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«Самый яркий тренд вызвал некоторое недоумение». Какая обувь модна зимой-2019?
Гость программы
Какая обувь будет модной в этом зимнем сезоне?
Катя Герман, стилист:
Это могут быть ковбойские ботфорты, какие-то ботильоны. Если она ещё принтованная под питона, то вообще – супер-шик!
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Катя Герман. Какая обувь будет модной в этом зимнем сезоне? Катя Герман, стилист:Самый яркий...
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