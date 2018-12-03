«Самый яркий тренд вызвал некоторое недоумение». Какая обувь модна зимой-2019?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Катя Герман.

Какая обувь будет модной в этом зимнем сезоне?

Катя Герман, стилист:

Самый яркий тренд, который впечатлил, скорее, вызвал некоторое недоумение. Сначала, когда он только появился – это казаки. Ковбойские сапожки, у кого остались с прошлых времен, или это конкретно ковбойская атрибутика нам прилетела откуда-то.





Все дизайнеры имитируют эту ковбойскую обувь и она сейчас появилась.





Это могут быть ковбойские ботфорты, какие-то ботильоны. Если она ещё принтованная под питона, то вообще – супер-шик!