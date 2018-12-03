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В Дрибинском районе прошло выездное заседание исполкома
04.12.2018 — Разное | Савецкая вёска
В Дрибинском районе прошло выездное заседание исполкома. Участники побывали в УКП «Жилкомхоз», районе электросетей и ОАО «Михеевка-агро». Рассматривалась вопросы реализации Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по ук
реплению общественной безопасности и дисциплины».
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В Дрибинском районе прошло выездное заседание исполкома. Участники побывали в УКП «Жилкомхоз», районе электросетей и ОАО «Михеевка-агро»....
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