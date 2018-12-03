Осиповичский межрайотдел ГКСЭ информирует. Проблемы дорожного травматизма в осенне-зимний период

Короткий световой день, сложные погодные условия, в совокупности с излишней самоуверенностью и некомпетентностью отдельных участников дорожного движения – вот наиболее распространенные причины совершения дорожно-транспортных происшествий в осенне-зимний период.

Анализ многолетней практики проведения судебных автотехнических экспертиз показывает значительный, ежегодный рост дорожно-транспортных происшествий осенью. И особенно переходный период от еще порой сухих и по-летнему солнечных осенних дней к хмурым, пасмурным, дождливым – наиболее сложный для водителей, еще не привыкших к слякоти, снегу, морозам.

В первую очередь возникновение аварийных ситуаций может быть связано с отсутствием должного внимания к техническому состоянию своего транспортного средства. Неисправна тормозная система, немного в сторону тянет руль, не работает «печка», плохо чистят «дворники»…, а здесь еще и необходимость замены резины на зимнюю: «а может и не надо ее менять, денег жалко, буду ездить аккуратнее, да и не такая она еще и лысая» или «летняя очень хорошая, протектор глубокий, будет грести».

И заканчивается все это в лучшем случае пробкой на дороге, образовавшейся по причине невозможности некоторых горе-водителей въехать по скользкой дороге даже на небольшой подъем. Часто последствия передвижения на неисправном авто бывают значительно хуже. Участвуя в качестве специалиста в осмотрах мест дорожно-транспортных происшествий, приходилось наблюдать многое, что очень хочется, но просто невозможно забыть. Отдельные эпизоды раз за разом всплывают в памяти: «искореженные автомобили, искалеченные окровавленные трупы, оторванные, отдельно лежащие на дороге части тел…», именно так время от времени заканчивается экономия средств на поддержание своего транспортного средства в технически исправном состоянии.

Наряду с этим наличие современного и порой даже очень дорогого автомобиля может привести к самоуспокоению, снижению бдительности, иногда неоправданной браваде на дороге.

Часто приходилось наблюдать, как из-за неправильно выбранного скоростного режима и плохих дорожных условий транспортные средства уходят в неуправляемый занос. Далеко не всегда на их пути оказывается прямой, ровный участок, без бордюрных камней, металлических ограждений, бетонных световых опор, прочих транспортных средств, а в итоге повреждены автомобили, ранены или погибли невинные люди, муки совести, судебные тяжбы…

Так может быть, если нет уверенности в своих навыках, стало не таким четким, особенно в сумерки, зрение, отсутствуют финансы на установку зимней резины и ремонт своего авто, не рисковать понапрасну? Ведь можно воспользоваться и общественным транспортом. Порой даже вызвать такси, например, чтобы не опоздать на работу, может оказаться значительно дешевле ремонта разбитого автомобиля, компенсации ущерба пострадавшим.

С наступлением осенне-зимнего периода особую остроту также приобретает вопрос пешеходного травматизма. Это связано как с сокращением светового дня, так и пренебрежением мерами личной безопасности со стороны самих пешеходов.

«Да что Вы такое говорите? Я же на пешеходном переходе имею преимущество!» Так порой возмущаются пешеходы, которые неторопливо и с невозмутимым видом переходят проезжую часть, не осознавая, либо не желая осознавать тот факт, что на заснеженном, обледеневшем покрытии зимой невозможно остановить автомобиль так же быстро, как на сухой и чистой дороге летом.

Далеко не все пешеходы полностью понимают опасность, которая таит в себе дорога. Погоня за выигрышем во времени снова и снова толкает их под колеса транспортных средств. Мало кто помнит, что дороги в первую очередь предназначены для движения транспорта и нахождение на них пешеходов должно быть минимальным по времени и четко регламентируется Правилами дорожного движения. Нередко пешеходы уверены, что водитель их видит, и без необходимой осторожности ступают на проезжую часть.

В заключении хотелось бы отметить, что безопасность на дороге зависит, прежде всего, от нашего понимания, четкого осознания необходимости выполнения требований Правил дорожного движения, чтобы не пришлось потом жалеть о «напрасно прожитых годах», горевать нашим родственникам. Не зря говорят, что Правила дорожного движения написаны кровью. Так давайте же не будем ценой собственной и чужих жизней подтверждать эти и без того понятные всем истины.

Андрей СЛАУК,

старший эксперт Осиповичского межрайотдела

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь