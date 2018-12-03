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В Жлобинской центральной библиотеке состоялся вечер-диалог «Я выбираю Жизнь!»
04.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Жлобинской центральной районной библиотеке имени Н.К.Крупской первого декабря прошел вечер-диалог «Я выбираю Жизнь!». Именно в первый день зимы во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом.
Учащиеся Жлобинского ГПТК, врач-инфекционист детской поликлиники Яна Васильевна Старикова и работники библиотеки ознакомились со статистическими данными о состоянии ВИЧ-инфицированности по Жлобинскому району, обсудили пути заражения, группы риска, правильное поведение здорового позитивного молодого человека в современном мире, посмотрели социальные ролики по ЗОЖ.
Елена Храменкова.
Фото автора.
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В Жлобинской центральной районной библиотеке имени Н.К.Крупской первого декабря прошел вечер-диалог «Я выбираю Жизнь!». Именно в первый день зимы во...
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