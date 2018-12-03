В Жлобинской центральной библиотеке состоялся вечер-диалог «Я выбираю Жизнь!»

В Жлобинской центральной районной библиотеке имени Н.К.Крупской первого декабря прошел вечер-диалог «Я выбираю Жизнь!». Именно в первый день зимы во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом.

Учащиеся Жлобинского ГПТК, врач-инфекционист детской поликлиники Яна Васильевна Старикова и работники библиотеки ознакомились со статистическими данными о состоянии ВИЧ-инфицированности по Жлобинскому району, обсудили пути заражения, группы риска, правильное поведение здорового позитивного молодого человека в современном мире, посмотрели социальные ролики по ЗОЖ.

Елена Храменкова.

Фото автора.

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