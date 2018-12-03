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УАЗ обновил свою полуторку: грузовой «Профи» стал комфортнее и практичнее

04.12.2018 14:40 — Разное | Tut.by  
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Новая модель УАЗ, которая должна составить конкуренцию «Газелям», в Беларуси была представлена чуть более года назад, и вот ульяновцы рапортовали о первой модернизации своего «Профи» с заявленной грузоподъемностью 1,5 тонны.


Во-первых, у легкого грузовичка была усилена задняя подвеска — благодаря увеличению толщины рессор и стабилизатора поперечной устойчивости. В салоне машины стало комфортнее — обещана улучшенная шумоизоляция, как и у недавно обновленного «Патриота», появились поручни для большего удобства при посадке, а у заднеприводных версий с однорядной кабиной появилось двухместное пассажирское место с подлокотником. Кроме того, теперь на «Профи» можно заказать круиз-контроль.


Для улучшения аэродинамических свойств автомобиля для всех версий с однорядной кабиной доступен спойлер-обтекатель, сообщает пресс-служба производителя.


В российских дилерских центрах модернизированный «Профи» со 149-сильным мотором и задним приводом доступен по цене от 774 900 рублей (около 11 660 долларов по текущему курсу). В качестве дополнительного оснащения предлагаются газобаллонное оборудование, полный привод и блокировка дифференциала заднего моста.

 
 
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Новая модель УАЗ в Беларуси была представлена чуть более года назад, и вот ульяновцы рапортовали о первой модернизации своего "Профи" с заявленной...
 
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