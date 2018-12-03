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УАЗ обновил свою полуторку: грузовой «Профи» стал комфортнее и практичнее
Новая модель УАЗ, которая должна составить конкуренцию «Газелям», в Беларуси была представлена чуть более
Во-первых, у легкого грузовичка была усилена задняя подвеска — благодаря увеличению толщины рессор и стабилизатора поперечной устойчивости. В салоне машины стало комфортнее — обещана улучшенная шумоизоляция, как и у недавно
Для улучшения аэродинамических свойств автомобиля для всех версий с однорядной кабиной доступен спойлер-обтекатель, сообщает пресс-служба производителя.
В российских дилерских центрах модернизированный «Профи» со 149-сильным мотором и задним приводом доступен по цене от 774 900 рублей (около 11 660 долларов по текущему курсу). В качестве дополнительного оснащения предлагаются газобаллонное оборудование, полный привод и блокировка дифференциала заднего моста.
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Новая модель УАЗ в Беларуси была представлена чуть более года назад, и вот ульяновцы рапортовали о первой модернизации своего "Профи" с заявленной...
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