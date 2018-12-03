Александр Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям

Стороны заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества.

Саломе Зурабишвили будет стремиться встретиться с Президентом Беларуси в ближайшее время — посол Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет стремиться встретиться с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в ближайшее время. Об этом заявил на встрече с главой белорусского государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.





«Огромное вам спасибо, что нашли время встретиться, — подчеркнул дипломат. — Я прекрасно понимаю, что значит эта встреча. Спасибо, что поздравили нашего нового Президента, и сделали это одним из первых».

«Саломе Зурабишвили передала вам огромный привет и пожелания здоровья, счастья. Она будет стараться встретиться с вами в ближайшее время. Когда это будет возможным, мы будем определять в дальнейшем», — сказал Валерий Кварацхелия.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА по итогам встречи с главой белорусского государства, посол Грузии отметил: «Это была очень важная встреча с человеком, который очень хорошо, с пониманием относится к Грузии. Разговор шел и по политическим вопросам. У нас проводится политика взаимопонимания, взаимопомощи друг другу». Посол добавил, что рассматривалась тематика торгово-экономического сотрудничества, где также имеется хорошая динамика.

Отдельно обсуждался вопрос туристического обмена. В этом году количество белорусских туристов, которые побывали в Грузии, возросло на 45%, и Беларусь вошла в десятку стран, жители которой чаще всего посещают Грузию.

«Вопросов было много, и по всем вопросам, которые я задал, получил ответы и понимание. Это очень важно. И еще раз было подчеркнуто, что между Беларусью и Грузией закрытых тем нет», — заявил он.

Валерий Кварацхелия обратил внимание, что в ходе визита вице-премьера Михаила Русого в Грузию прошли встречи с руководством страны и в числе обсуждаемых были вопросы обмена визитами. Так, в начале будущего года ожидается визит главы грузинского МИД, а весной — премьер-министра этой страны.