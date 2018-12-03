ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям

04.12.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)  
Размер текста:
A
A
A
Стороны заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества.

Саломе Зурабишвили будет стремиться встретиться с Президентом Беларуси в ближайшее время — посол Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет стремиться встретиться с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в ближайшее время. Об этом заявил на встрече с главой белорусского государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.

Александр Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям

«Огромное вам спасибо, что нашли время встретиться, — подчеркнул дипломат. — Я прекрасно понимаю, что значит эта встреча. Спасибо, что поздравили нашего нового Президента, и сделали это одним из первых».

«Саломе Зурабишвили передала вам огромный привет и пожелания здоровья, счастья. Она будет стараться встретиться с вами в ближайшее время. Когда это будет возможным, мы будем определять в дальнейшем», — сказал Валерий Кварацхелия.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА по итогам встречи с главой белорусского государства, посол Грузии отметил: «Это была очень важная встреча с человеком, который очень хорошо, с пониманием относится к Грузии. Разговор шел и по политическим вопросам. У нас проводится политика взаимопонимания, взаимопомощи друг другу». Посол добавил, что рассматривалась тематика торгово-экономического сотрудничества, где также имеется хорошая динамика.

Отдельно обсуждался вопрос туристического обмена. В этом году количество белорусских туристов, которые побывали в Грузии, возросло на 45%, и Беларусь вошла в десятку стран, жители которой чаще всего посещают Грузию.

«Вопросов было много, и по всем вопросам, которые я задал, получил ответы и понимание. Это очень важно. И еще раз было подчеркнуто, что между Беларусью и Грузией закрытых тем нет», — заявил он.

Валерий Кварацхелия обратил внимание, что в ходе визита вице-премьера Михаила Русого в Грузию прошли встречи с руководством страны и в числе обсуждаемых были вопросы обмена визитами. Так, в начале будущего года ожидается визит главы грузинского МИД, а весной — премьер-министра этой страны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь уделяет большое внимание сотрудничеству с Грузией и намерена в дальнейшем продвигать его по всем направлениям. Об этом заявил Президент Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
#ЛитАфиша_Минск: книжная афиша столицы на первую неделю зимы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика