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С сундуком и британскими флагами. Беларус продаёт редкий мотоцикл за почти $12 тысяч

04.12.2018 13:49 — Разное | KYKY  
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Беларус Дмитрий два года занимался кастомизацией мотоцикла Royal Enfield − это индийская компания, которую называют «старейшим мировым брендом мотоциклов в непрерывном производстве». Мужчина заказывал детали из 15 стран мира, а покатался на байке всего лишь около 500 километров. Теперь он выставил его на продажу за почти 12 тысяч долларов, потому что хочет заняться другими проектами.

Royal Enfield работает с 1901 года − компания на два года старше легендарного Harley Davidson. По словам Дмитрия, он искал себе мотоцикл в стиле ретро, а индийский бренд до сих пор выпускает именно такие байки. Мужчина отмечает, что другого Royal Enfield Bullet в стране не видел − возможно, у него единственный такой мотоцикл на всю Беларусь.

Сам аппарат называется «Латунная пуля», и он выиграл в зрительском голосовании на чемпионате 2018 года по кастомайзингу байков. Модель декорировали латунными элементами и древесиной ясеня. У мотоцикла есть даже бочонок и сундук, обтянутый кожей. Несмотря на всё это, байк может разогнаться до 130 километров в час.

 
 
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Беларус Дмитрий два года занимался кастомизацией мотоцикла Royal Enfield − это индийская компания, которую называют «старейшим мировым брендом мотоциклов в...
 
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