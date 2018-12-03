Житель Гродно решил заработать на бинарных опционах, но стал жертвой интернет-мошенников

43-летний мужчина работает в одной из стропильных фирм. В начале осени он стал получать в интернете предложения от компании Super binary, предлагающей заработок на проведении бинарных опционов с фиксированным размером дохода. Изначально мужчина отвечал отказом, однако представители компании убедили его сделать вложения, пообещав удвоение вложенных средств.

– В общей сложности мужчина перечислил компании свыше 11 тысяч долларов США, взяв кредиты в банках и заложив собственный автомобиль, – сообщилофициальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Он стал жертвой преступления, мужчина обнаружил после попытки вывести из оборота якобы находящиеся на его счете свыше 20 тысяч долларов США. За эту операцию с него потребовали перечисления еще нескольких тысяч долларов США, а после отказа выполнить требование перестали выходить на связь.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего следователи установили, что потерпевший перечислял свои денежные средства в Чехию. При этом до перечисления средств не ознакомился с имеющейся в интернете информацией о том, что услуги компании Super binary являются мошенническим проектом. Его жертвами являются граждане многих стран мира.





Следователи отмечают, что гродненец является очередной жертвой интернет-мошенников. Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов, в погоне за сверхприбылями граждане продолжают совершать финансовые операции, перечисляя свои денежные средства мошенникам в разные страны мира.

Сейчас Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в крупном размере.