В Слониме задержали четверых знакомых, которые выращивали и употребляли марихуану

Как сообщает ведомство, сотрудниками управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми УВД Гродненского облисполкома задержаны четверо жителей Слонима, употреблявших марихуану - трое 26-летних молодых людей и один 25-летний. Последнему в голову и пришла идея вырастить коноплю, которой он поделился с друзьями.



Как выяснилось, к “травке” молодого человека пристрастили приятели, когда он учился в вузе. Тогда парня свозили в Борисовский район и показали, где в естественных условиях растет конопля. Парень взял семена и через какое-то время решил сам их посадить. Выбрал место в лесу в соседнем Зельвенском районе возле одной из местных деревень. Там проживали его дед и баба, поэтому он хорошо знал окрестности.



С мая по начало октября этого года кусты конопли выросли (молодой человек удобрял растения куриным пометом), семена созрели. После парень вместе с другом собрал урожай.



Коноплю высушили и хранили в багажнике поломанной иномарки в гараже в Слониме. Марихуану периодически курил как сам молодой человек, так и его друзья.



Сотрудниками милиции изъято более трехсот граммов “травки”, и приспособления для ее употребления.









Все четверо подозреваемых ранее не судимы и характеризуются положительно. Уголовное дело возбуждено по статье “Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов”. Проводятся дальнейшие мероприятия.



