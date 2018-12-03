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В Слониме задержали четверых знакомых, которые выращивали и употребляли марихуану

04.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Как сообщает ведомство, сотрудниками управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми УВД Гродненского облисполкома задержаны четверо жителей Слонима, употреблявших марихуану - трое 26-летних молодых людей и один 25-летний. Последнему в голову и пришла идея вырастить коноплю, которой он поделился с друзьями. 

Как выяснилось, к “травке” молодого человека пристрастили приятели, когда он учился в вузе. Тогда парня свозили в Борисовский район и показали, где в естественных условиях растет конопля. Парень взял семена и через какое-то время решил сам их посадить. Выбрал место в лесу в соседнем Зельвенском районе возле одной из местных деревень. Там проживали его дед и баба, поэтому он хорошо знал окрестности. 

С мая по начало октября этого года кусты конопли выросли (молодой человек удобрял растения куриным пометом), семена созрели. После парень вместе с другом собрал урожай. 

Коноплю высушили и хранили в багажнике поломанной иномарки в гараже в Слониме. Марихуану периодически курил как сам молодой человек, так и его друзья. 

Сотрудниками милиции изъято более трехсот граммов “травки”, и приспособления для ее употребления. 

В Слониме задержали четверых знакомых, которые выращивали и употребляли марихуану
 

Все четверо подозреваемых ранее не судимы и характеризуются положительно. Уголовное дело возбуждено по статье “Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов”. Проводятся дальнейшие мероприятия. 

 

 
 
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Как сообщает ведомство, сотрудниками управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми УВД Гродненского облисполкома задержаны четверо жителей...
 
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