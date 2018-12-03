Житель Новой Зеландии приехал на заправку на самоходной гаубице

Жители пригорода в Западном Окленде были ошеломлены, увидев на заправке самоходную гаубицу FV433 Abbot SPG, сообщает местный новостной портал Stuff. Первоначально самоходку приняли за армейский танк, ведь у нее также есть вращающаяся башня.

Корреспонденту портала удалось связаться с владельцем САУ местным жителем по имени Краун Сюй (Crown Xu). Он рассказал, что приобрел эту самоходку в Великобритании и планирует участвовать на ней в Рождественском параде. На FV433 Краун передвигается редко — для продолжительной поездки нужно не менее 460 литров топлива.

Владельцам танков и другой тяжелой гусеничной техники разрешено передвигаться по дорогам общего пользования при условии использования резиновых накладок на траки. Также у владельца танка должна быть лицензия на огнестрельное оружие, хотя пушка подлежит демилитаризации.

САУ FV433 Abbot состояла на вооружении в британской и индийской армиях. Боевая машина весит 17,4 тонны, вооружена 105-мм гаубицей и защищена противопульной броней.