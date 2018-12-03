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Корпусная и мягкая мебель от «Пинскдрев» вновь победила в Премии «Народная марка» Беларуси
04.12.2018 — Разное | Полесская правда
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Церемония награждения ежегодной премии «Народная марка» состоялась в Минске. В ней были объявлены победители, призеры и финалисты Премии в сфере продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг массового спроса по мнению белорусских потребителей. Свыше 400 тысяч жителей Беларуси приняли участие в голосовании.
Гран-при в номинации «Продовольственные товары» завоевал «Савушкин продукт». Гран-при категории «Услуги» получил «Евроопт».
Награды лауреатам «Народной Марки» вручили члены Наблюдательного Совета Премии, контролировавшего ход проведения и подведения итогов Премии, а также представители государственной власти высокого уровня, депутаты Палаты представителей Национального собрания, члены Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси, представители бизнес-сообществ, ведущих средств массовой информации совместно со звездами белорусской эстрады.
Телеверсию церемонии награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка» можно будет увидеть в эфире телеканала ОНТ в период новогодних праздников.
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