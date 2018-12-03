Корпусная и мягкая мебель от «Пинскдрев» вновь победила в Премии «Народная марка» Беларуси

Церемония награждения ежегодной премии «Народная марка» состоялась в Минске. В ней были объявлены победители, призеры и финалисты Премии в сфере продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг массового спроса по мнению белорусских потребителей. Свыше 400 тысяч жителей Беларуси приняли участие в голосовании.



За годы проведения Премии широкую узнаваемость по всей Беларуси, символ «Народной Марки», право использования которого получают лидеры голосования, не только служит уверенным покупательским ориентиром, свидетельствующим о том, что сегодня выбирает массовый потребитель, но и повышает брендовое знание населения, способствует развитию добросовестной конкуренции, вдохновляя производителей на дальнейшие достижения в области качества товаров и услуг.

Гран-при в номинации «Продовольственные товары» завоевал «Савушкин продукт». Гран-при категории «Услуги» получил «Евроопт».

Приятно отметить, что в очередной раз победителем «Народной марки» стал пинский производитель мебели «Пинскдрев», удостоенный награды в категории «Непродовольственные товары» в номинациях «Производитель корпусной мебели» и «Производитель мягкой мебели».

Награды лауреатам «Народной Марки» вручили члены Наблюдательного Совета Премии, контролировавшего ход проведения и подведения итогов Премии, а также представители государственной власти высокого уровня, депутаты Палаты представителей Национального собрания, члены Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси, представители бизнес-сообществ, ведущих средств массовой информации совместно со звездами белорусской эстрады.

Телеверсию церемонии награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка» можно будет увидеть в эфире телеканала ОНТ в период новогодних праздников.