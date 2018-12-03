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Житель Гродно поверил в доход от бинарных опционов и перевел мошенникам $11 тысяч

04.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Житель Гродно поверил в доход от бинарных опционов и перевел мошенникам тысячГродно поверил в доход от бинарных опционов и перевел мошенникам $11 тысяч">

Сайт Следственного комитета сообщает о возбуждении уголовного дела по заявлению 43-летнего жителя Гродно. В начале осени мужчине начали приходить через интернет предложения по заработку на проведении бинарных опционов.

Сперва гродненец отказывался, но сотрудники Super Binary были убедительны: пообещали удвоение вложенных денег. Мужчина перечислил более $11 тысяч, заложил свою машину и взял кредиты в банках.

Когда на его счету накопилось около $20 тысяч, житель Гродно решил вывести средства. Но за это с него потребовали еще несколько тысяч долларов. Мужчина отказался, и «бизнесмены» перестали отвечать ему.

Следователи выяснили, что деньги уходили в Чехию. Позднее выяснилось, что Super Binary — мошеннический проект и есть много пострадавших из других стран.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в крупном размере.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сайт Следственного комитета сообщает о возбуждении уголовного дела по заявлению 43-летнего жителя Гродно. В начале осени мужчине...
 
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