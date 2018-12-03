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Четверо жителей Слонима задержаны за употребление марихуаны

04.12.2018 15:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Четверо жителей Слонима задержаны за употребление марихуаны
Фото из открытых источников

Четверых жителей Слонима подозреваются в употреблении марихуаны.

Запрещенное вещество вырастил один из задержанных.

Употреблять марихуану 24-летний мужчина начал еще студентом. Так он решил выращивать ее самостоятельно. Посадил наркотическое вещество в лесу около одной из деревень Зельвенского района, пишет БЕЛТА.

В населенном пункте проживают родственники молодого человека. Высушенную коноплю парни хранили в одном из гаражей Слонима. Правоохранители в итоге изъяли более 300 г марихуаны и приспособления, чтобы употреблять наркотик.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

 
 
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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.
 
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