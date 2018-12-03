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«Золотой граммофон» в Минске: как посмотреть концерт за 0 рублей

04.12.2018 15:07 — Разное | Аргументы и факты  
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«Золотой граммофон» в Минске: как посмотреть концерт за 0 рублей
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Стать зрителем главных музыкальных событий Минска наконец-то можно не только по билетам. Стримовый канал VOKA LIVE, запущенный в октябре, открывает любителям музыки свободный доступ к ярким и обязательным для посещения концертам и фестивалям.

«Золотой граммофон» в Минске: как посмотреть концерт за 0 рублей В декабре VOKA и сеть кинотеатров Silver Screen выпускают единый билет

Осенью белорусы следили онлайн за концертами Brainstorm, NIZKIZ, Петли Пристрастия, ALEKSEEV, LOUNA и других исполнителей, в декабре – смогут посмотреть шоу номер один в сфере поп-музыки. Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева, Ани Лорак, Юлианна Караулова, Диана Арбенина практически все авторы летних хитов и вирусных видео — выступят в «Минск-Арене» на ежегодной премии «Золотой граммофон».

Премия пройдет в Минске уже в третий раз, но впервые стать ее зрителем можно онлайн. Притом совершенно бесплатно. Для сравнения, стоимость билетов в зал на «Золотой граммофон» достигает 280 рублей.

Эксклюзивная трансляция из «Минск-Арены» начнется 9 декабря в 19:00 на стрим-канале VOKA LIVE. Для создания картинки, которая передаст весь масштаб и зрелищность музыкального шоу, организаторы установят в зале камеры с записью видео в формате Full HD.

Следить за премией в режиме реального времени можно с любого устройства: телевизора, компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона в сети любого оператора.

Для просмотра на компьютере или ноутбуке нужно пройти авторизацию на сайте по номеру телефона. Для удобства владельцам смартфонов и планшетов рекомендуют установить мобильное приложение VOKA (есть версия для Android и для iOS). Для тех, кто будет наблюдать за концертом дома перед экраном телевизора, есть приложение VOKA для Smart TV или ТВ-приставка.

Тем, кто пропустит трансляцию 9 декабря, предлагают посмотреть премию в записи на voka.tv.

 
Теги: Минск
 
 
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9 декабря в «Минск-Арене» пройдет главная музыкальная премия России «Золотой граммофон». Бесплатно посмотреть трансляцию звездного шоу с участием Веры Брежневой...
 
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