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Ученые подсказали необычный способ борьбы с тягой к вредным продуктам

04.12.2018 15:11 — Разное | Tut.by  
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Если вам захотелось что-нибудь калорийного и вкусного, просто понюхайте это блюдо дольше двух минут, советуют ученые из Колледжа бизнеса Университета Южной Флориды. О новом исследовании рассказал Medical Express.


Фото: Unsplash.com

Исследование строится на предположении о том, что мозг не всегда различает источники чувственного удовольствия. А значит, запахи могут стать сильным инструментом на пути противостояния нежелательной еде.

Группе добровольцев они давали оценить запахи здоровой пищи (клубника, яблоки) и вредных продуктов вроде печенья и пиццы. Если испытуемые нюхали печенье меньше 30 секунд, им очень хотелось съесть его. Но если наслаждаться ароматом больше двух минут, то добровольцы чаще предпочитали съесть яблоко или клубнику.

Исследователи предположили, что аромат «вредных» продуктов в большей степени связан с чувством награды — но это лишь одно исследование подобного рода.

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Если вам захотелось что-нибудь калорийного и вкусного, просто понюхайте это блюдо больше двух минут.
 
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