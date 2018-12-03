ГАИ: выпавший снег осложнил ситуацию на дорогах

С 1 декабря по 1 марта на всех автомобилях должны быть установлены зимние шины.

Выпавший снег и гололед на проезжей части осложнит дорожно-транспортную обстановку. ГАИ Минской области просит водителей соблюдать особую осторожность, быть внимательными и выбирать скорость движения с учетом погодных условий и ситуации на дороге. Не стоит забывать о соблюдении безопасной дистанции, не нужно делать необдуманных рискованных маневров и совершать опасные обгоны. Необходимо следить за действиями других водителей и окружающей обстановкой. Вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта водителям следует быть особенно внимательными.

Пешеходам стоит также быть более осторожными. Помните, что автомобиль на скользкой дороге иногда не имеет технической возможности вовремя остановиться. Проезжую часть следует переходить только в установленных местах, убедившись, что машины успели затормозить. В темное время суток обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами.

В первые зимние дни произошел ряд ДТП. В субботу, 1 декабря, четыре автоаварии произошли в Березинском, Дзержинском, Слуцком и Столбцовском районах, где 5 человек пострадали. Пятое – в Минском районе. 19-летний водитель на Daewoo Espero не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком Volvo FH. В результате ДТП погиб его 55-летний отец и 78-летняя бабушка.

В воскресенье, 2 декабря, в Минской области произошло 7 ДТП, в результате которых пострадали 8 человек. Аварии были в Минском, Смолевичском, Вилейском, Копыльском и Борисовском районах.



