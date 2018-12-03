Вниманию жителей города Бреста! В ночь с 4 на 5 декабря в связи с перепадами температур синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах.



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Рекомендуем водителям и пешеходам соблюдать дополнительные меры безопасности.



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Автолюбителям, просьба, по возможности ограничить выезды на личных автомобилях, а в случае выезда – двигаться с безопасной скоростью.



Брестский горисполком призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.