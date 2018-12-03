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Повторится ли "чёрный понедельник" в эту среду? Синоптики предупреждают...
04.12.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест
Вниманию жителей города Бреста! В ночь с 4 на 5 декабря в связи с перепадами температур синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах.
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Вниманию жителей города Бреста! В ночь с 4 на 5 декабря в связи с перепадами температур синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Рекомендуем водителям и...
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