Более 30 телефонов украли из салона сотовой связи в Ляховичах

В Ляховичах неизвестные похитили из салона сотовой связи 31 мобильный телефон. Правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61232.php

Читать полностью в источнике с фото:





Кража случилась в ночь на 1 декабря. Неизвестные проникли в торговый павильон, расположенный в кинотеатре райцентра. Из магазина они похитили 31 телефон, стоимость которых оценивается более чем в Br18 тыс. Ляховичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК.

"Сотрудники правоохранительных органов в рамках оперативно-разыскных мероприятий устанавливают личности злоумышленников, проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертные исследования", - отметил Дмитрий Иванюк. Он добавил, что в салоне сотовой связи установлена система видеонаблюдения.