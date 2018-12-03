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Все города Брестской области подключены к единому контакт-центру ЖКХ

04.12.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области все города подключены к единой диспетчерской службе жилищно-коммунального хозяйства. Запросы на решение вопросов в сфере ЖКХ принимаются круглосуточно по телефону 115, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении жилищно-коммунального хозяйства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61231.php

Все города Брестской области подключены к единому контакт-центру ЖКХ

Единый контакт-центр ЖКХ заработал в регионе 15 октября. На первом этапе в зону обслуживания вошли Брест и Брестский район. Затем к системе присоединились Пружаны, Каменец, Жабинка, Кобрин, Малорита, Дрогичин, Иваново и Береза. На завершающей стадии - 28 ноября - были подключены Барановичи, Пинск, Ивацевичи, Столин, Лунинец, Ганцевичи и Ляховичи.

Пока к контакт-центру подключены предприятия жилищно-коммунального хозяйства и ОАО "Брестлифт". Позвонив на короткий номер 115, жители области могут подать запрос на решение проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением, отоплением, электро-, общестроительными и кровельными работами, неисправностями лифта, бытовыми услугами, санитарным состоянием и благоустройством.

"Ведутся переговоры с организациями, обслуживающими домофоны. Прорабатываются вопросы сотрудничества с другими профильными предприятиями. Перспектива - подключить максимальное число поставщиков, чтобы за выполнением любой жилищно-коммунальной услуги можно было обратиться в единый контакт-центр", - отметили в ЖКХ.

Сотрудники контакт-центра принимают звонки круглосуточно. Два человека дежурят ночью, шестеро находятся на посту в дневное время. В среднем за смену оператор обрабатывает 120 заявок потребителей. Всего же с момента начала работы единой диспетчерской службы ЖКХ принято более 28,5 тыс. запросов.

"Наибольшее количество звонков связано с вопросами отопления, электроработами и водоснабжением. Все заявки фиксируются в программе. Это помогает отслеживать их выполнение, выявлять узкие места в работе, грамотно распределять имеющие ресурсы", - сказали в областном управлении ЖКХ. Параллельно в Брестской области внедряется работа портала "Мой горад" 115.бел.

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестской области все города подключены к единой диспетчерской службе жилищно-коммунального хозяйства. Запросы на решение вопросов в сфере ЖКХ принимаются...
 
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