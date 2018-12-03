Пьяный водитель микроавтобуса устроил погоню со стрельбой на М6. Задержали его только в Минске

Пьяный водитель микроавтобуса устроил погоню на трассе М6 Минск — Гродно. Задержать нарушителя удалось лишь со стрельбой в столице. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Днем 3 декабря из Ивьевского района Гродненской области в милицию поступила информация о том, что по трассе М6 едет микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, водитель которого создает аварийную ситуацию. Через некоторое время поступило еще одно сообщение, что вблизи деревни Маньковщина Воложинского района бус совершил ДТП и с места аварии уехал.

Сотрудники ГАИ Воложинского районе нашли нарушителя. На требования инспекторов об остановке он не реагировал и пытался скрыться. В Минском районе к преследованию подключились еще два наряда.

— Поскольку водитель не реагировал на неоднократные требования сотрудников милиции об остановке, было принято решение об использовании табельного оружия. С учетом того, что преследование проводилось на оживленном участке дороги, выбирались ситуации, при которых использование оружия не могло причинить опасность другим участникам дорожного движения. Три предупредительных выстрела водитель проигнорировал. Не остановился он и после попадания по колесам авто, продолжив движение по МКАД, — рассказали в ГАИ.

После съезда с МКАД на улицу Радошковичскую водитель не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту и металлическое ограждение. Нарушителя задержали.

Медицинское освидетельствование водителя показало более 2 промилле алкоголя. В отношении мужчины инспекторы составили административные протоколы.