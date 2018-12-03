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За сутки от гололеда пострадали 538 человек
Больше всего пострадавших в Брестской области — 235.
В Гомельской области зафиксировано 135 холодовых и гололедных травм, в Витебской - 45, в Минской - 37, в Гродненской - 36, в Могилевской 23, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.
В Минске за сутки пострадали 27 человек,
Напомним, на сегодня синоптики
МЧС рекомендует, чтобы избежать травм правильно одеваться: поднимать длинное пальто или шубу, отказаться от больших капюшонов или шапок, от зимней обуви с ровной и очень жесткой подошвой, желательно, чтобы она была без каблуков. Кроме того, нужно правильно двигаться: ступать на всю подошву, не торопясь, ноги слегка расслаблены, руки свободны.
Спасатели отмечают, что если поскользнулись, стоит сгрупироваться, не падать руки или копчик, чтобы избежать переломов.
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Больше всего пострадавших в Брестской области — 235.
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