В самом засушливом месте на Земле прошел дождь и уничтожил все живое

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Вода — это жизнь, говорят ученые. Причем буквально: когда ищут формы жизни на других планетах, в первую очередь рассматривают планеты с водой в жидкой форме.Однако некоторые живые организмы, веками адаптировавшиеся под засушливую среду, неплохо себя чувствуют и в таких условиях. В чилийской пустыне Атакама дождь случился в последний раз предположительно около 500 лет назад. И внезапно осадки накрыли одно из самых засушливых мест на земле в 2015 году.Биологи начали пристально наблюдать за происходящим в пустыне и понадеялись на цветущие сады на месте потрескавшейся земли. Но произошло обратное. Раньше в пустыне проживало 16 видов микроорганизмов, а после серии дождей осталось всего четыре.После этого в регионе еще раз случился дождь в 2017 году, и биологи полагают, что в связи с глобальным изменением климата пустыня вскоре превратится в другую климатическую зону. В какую именно — пока не ясно.Изучение процессов, происходящих в Атакаме, ученые считают крайне важным в связи с подготовкой человечества к колонизации Марса.