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REGNUM: Беларусь претендует на статус субъекта России

04.12.2018 15:39 — Разное | UDF  
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Фото: Иван Шилов, ИА REGNUM
Но это касается только экономических отношений. В юридической же плоскости Минск желает оставаться независимым субъектом политики.

Об этом пишет 4 декабря информационное агентство REGNUM.

Как отмечает издание, по мнению руководства Беларуси, Россия «обязана компенсировать» потери белорусского нефтегазового оффшора от изменения российского нефтегазового законодательства. Самое интересное, что правительство РФ, судя по всему, согласно с такой постановкой вопроса. Что именно собирается «компенсировать» Россия и в какой форме, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Сергей Артёменко:

— Минск настаивает на «компенсации» и предлагает Москве два варианта — либо «межбюджетный трансфер», то есть выплаты прямо из российского бюджета в белорусский, либо компенсация в виде пониженной цены на нефть. Второй вариант, судя по мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, России не подойдет, и понять министра можно так — уже пробовали, получается не очень. Пониженная цена на нефть стимулирует контрабанду и коррупцию, когда с белорусской стороны начинают распространяться разнообразные схемы увода нефтепродуктов на Украину и в ЕС, разумеется, без всякой прибыли для России как поставщика.

За пределами дискуссии остался только один вопрос — почему Россия вообще должна кому-то чего-то выплачивать за ресурс, принадлежащий народу, а вовсе не каким-то правительствам или компаниям? В противном случае Беларусь претендует на то, чтобы существовать в торговом смысле как субъект РФ, не являясь таковым в смысле юридическом.

 
Теги: Минск
 
 
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