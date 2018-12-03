ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молдове количество сторонников евроинтеграции несколько опережает число сторонников ЕАЭС – опрос

04.12.2018 15:47 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Молдове количество сторонников европейской интеграции несколько опережает количество сторонников интеграции в ЕАЭС. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Барометр общественного мнения", обнародованные на пресс-конференции во вторник.

Согласно опросу, если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошел референдум по вопросу вступления в один из двух политико-экономических союзов, то 37,8% проголосовали бы за Европейский союз (ЕС), а 29,5% - Евразийский союз (ЕАЭС).

Если бы референдум проводился бы только по поводу интеграции в ЕС, 42,9% проголосовало бы "за" вступление, 23,8% - "против". При этом, 7,8% респондентов не приняли бы участие в плебисците, 22,7% - не определились, а 2,8% - не ответили на вопрос.

Порядка 15,4% участников такого референдума видят в ЕС только преимущества для Молдовы, 29,1% - больше преимуществ, чем недостатков, 17,7% - больше недостатков, 6,4% - только недостатки, а 31,5% - не смогли ответить на вопрос.

Если бы референдум проводился бы только по поводу интеграции в ЕАЭС, то за вступление высказалось бы 36,5%, 29,5% - "против". Порядка 8% респондентов не приняли бы участие в голосовании, 20% - не определились, 6% - не ответили на вопрос.

Более 57% опрошенных считает, что у Молдовы складываются хорошие отношения с Евросоюзом. Отношения с Румынией положительно оценивает 57%, с Россией - 56,6%, Украиной - 49%, США - 48,7%.

В то же время, согласно опросу, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы (АСДМ) с 1 по 20 ноября, количество сторонников вступления Молдовы в Евразийский союз (ЕАЭС) немного превышает приверженцев присоединения к Европейскому союзу (ЕС). Согласно опросу, если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялся референдум по поводу вступления в один из политико-экономических союзов, то "за" ЕАЭС проголосовало бы 41,5% избирателей, а "за" ЕС - 38,7%. Эти результаты были обнародованы на прошлой неделе.

Опрос проведен Центром социологических исследований и маркетинга CBS-AXA по заказу Института публичных политик с 9 по 23 ноября среди 1115 респондентов. Погрешность - плюс-минус 3%. "Барометр общественного мнения" является наиболее авторитетным в Молдове опросом. Он проводится дважды в год - в апреле и ноябре, на протяжении более десяти лет.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Молдове количество сторонников европейской интеграции несколько опережает количество сторонников интеграции в ЕАЭС. Об этом свидетельствуют данные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приемы граждан и прямые линии в Вороновском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика