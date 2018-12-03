В Молдове количество сторонников евроинтеграции несколько опережает число сторонников ЕАЭС – опрос

В Молдове количество сторонников европейской интеграции несколько опережает количество сторонников интеграции в ЕАЭС. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Барометр общественного мнения", обнародованные на пресс-конференции во вторник.

Согласно опросу, если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошел референдум по вопросу вступления в один из двух политико-экономических союзов, то 37,8% проголосовали бы за Европейский союз (ЕС), а 29,5% - Евразийский союз (ЕАЭС).

Если бы референдум проводился бы только по поводу интеграции в ЕС, 42,9% проголосовало бы "за" вступление, 23,8% - "против". При этом, 7,8% респондентов не приняли бы участие в плебисците, 22,7% - не определились, а 2,8% - не ответили на вопрос.

Порядка 15,4% участников такого референдума видят в ЕС только преимущества для Молдовы, 29,1% - больше преимуществ, чем недостатков, 17,7% - больше недостатков, 6,4% - только недостатки, а 31,5% - не смогли ответить на вопрос.

Если бы референдум проводился бы только по поводу интеграции в ЕАЭС, то за вступление высказалось бы 36,5%, 29,5% - "против". Порядка 8% респондентов не приняли бы участие в голосовании, 20% - не определились, 6% - не ответили на вопрос.

Более 57% опрошенных считает, что у Молдовы складываются хорошие отношения с Евросоюзом. Отношения с Румынией положительно оценивает 57%, с Россией - 56,6%, Украиной - 49%, США - 48,7%.

В то же время, согласно опросу, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы (АСДМ) с 1 по 20 ноября, количество сторонников вступления Молдовы в Евразийский союз (ЕАЭС) немного превышает приверженцев присоединения к Европейскому союзу (ЕС). Согласно опросу, если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялся референдум по поводу вступления в один из политико-экономических союзов, то "за" ЕАЭС проголосовало бы 41,5% избирателей, а "за" ЕС - 38,7%. Эти результаты были обнародованы на прошлой неделе.

Опрос проведен Центром социологических исследований и маркетинга CBS-AXA по заказу Института публичных политик с 9 по 23 ноября среди 1115 респондентов. Погрешность - плюс-минус 3%. "Барометр общественного мнения" является наиболее авторитетным в Молдове опросом. Он проводится дважды в год - в апреле и ноябре, на протяжении более десяти лет.