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Лукашенко доверяют 65% россиян – опрос

04.12.2018 15:21 — Разное | Интерфакс  
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко доверяют 65% граждан России, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В своем опросе ВЦИОМ изучал, как россияне оценивают успешность стран СНГ, какую из них хотели бы видеть партнером России, где лучше всего обеспечены права русскоязычного населения, кому из лидеров государств оказывают наибольшее доверие.

"В "народном рейтинге" доверия к главам государств-членов Содружества первую и вторую строчки занимают президенты Беларуси и Казахстана: Александр Лукашенко (65%), Нурсултан Назарбаев (49%)", - говорится в пресс-релизе центра.

По информации ВЦИОМ, другим главам государств выказывают доверие от 1% до 14% опрошенных: Ильхаму Алиеву (14%), Армену Саркисяну (8%), Игорю Додону (7%), Шавкату Мирзиёеву (6%), Гурбангулы Бердымухаммедову и Георгию Маргвелашвили (по 4%), Сооронбаю Жээнбекову и Эмомали Рахмону (по 3%), Петру Порошенко (1%).

Кроме того, опрос показал, что Беларусь  и Казахстан среди стран-членов СНГ пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян. Эти государства считаются самыми стабильными и успешными: Беларусь называют 68%, Казахстан – 52% (исторический максимум за все годы измерений). Далее с большим отрывом в рейтинге следуют Азербайджан (16% - это максимальное значение за восемь лет), Армения (14%), Грузия (12%), Узбекистан (10%).

В ВЦИОМ также отметили, что, как и прежде, Беларусь (60%) и Казахстан (47%) россияне называют главными партнерами России на мировой арене.

Согласно данным опроса, права русскоязычного населения в наибольшей степени обеспечены в Беларуси  (66%) и Казахстане (31%). Заметно реже в этом вопросе респонденты отмечают другие страны СНГ: Армения (12%), Узбекистан (7%), Азербайджан и Грузия (по 5%).

 
 
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко доверяют 65% граждан России, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного...
 
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