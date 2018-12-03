Банк развития возглавит Андрей Жишкевич

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" (БРРБ) возглавит Андрей Жишкевич, который работал руководителем МТБанка.

Как сообщила пресс-служба президента Беларуси, во вторник кандидатуру А.Жишкевича на пост главы Банка развития согласовал Александр Лукашенко.

"Глава государства при рассмотрении кадрового вопроса отметил, что на эту должность было много кандидатур, однако Андрея Жишкевича рекомендовали председатель правления Национального банка и министр финансов", - сказано в сообщении.

А.Жишкевич рассказал, что президент акцентировал важность поддержки экспорта, развития малого и среднего бизнеса, социальной направленности в деятельности Банка развития.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" создано в 2011 году в соответствии с указом президента для повышения надежности финансово-кредитной системы страны и экономического развития государства. Банк финансирует проекты, включенные в государственные программы, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта, участвует в программе развития малого бизнеса. Акционерами БРРБ являются правительство Беларуси (95,47%), ОАО "Беларуськалий" (4,5%), Национальный банк (0,014%).

До 20 августа 2018 года Банк развития возглавлял нынешний премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

А.Жишкевич с 2006 года возглавлял ЗАО "Минский транзитный банк" (МТБанк), который по размеру активов занимает 10-е место из 24 белорусских банков.