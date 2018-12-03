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На заправке в Рогачеве теперь ЦiKava

04.12.2018 15:12 — Разное | Интерфакс  
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АЗС №40 "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта" в Рогачеве открылась после реконструкции, сообщает портал neft.by. 

На заправке в Рогачеве теперь ЦiKava

От прежней заправки, которую построили еще в 80-х годах прошлого века, остались только резервуары для хранения топлива. Прежний объект снесли, а на его месте построили новый, современный. Получился многофункциональный комплекс с круглосуточным режимом работы, современным дизайном и уютной обстановкой – он включает в себя автозаправку, стоянку для легковых автомобилей и большегрузов, магазин. А также кафе, где можно выпить свежесваренный кофе, перекусить хот-догом, твистером или пончиками. Для удобства посетителей есть зона самообслуживания. АЗС №40 стала первым объектом в Гомельской области, на котором магазин и кафе представлены под новым фирменным брендом Цikava.

На заправке в Рогачеве теперь ЦiKava

"Здесь представлена вся продукция общепита бренда ЦіKava, плюс каждому пончику, хот-догу определено свое место. Он должен располагаться именно так, а не как-то иначе. Это же касается и торгового зала, зоны самообслуживания. Все сделано для комфорта наших посетителей и сотрудников", - прокомментировал открытие обновленного объекта директор РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт" Андрей Федорович.

"С открытием АЗС №40 здесь появилось дополнительно 4 новых рабочих места. В регионах очень чувствуется желание людей работать. Когда мы проводили собеседование, люди приходили и говорили: "Я достоин этой работы. Я буду делать это лучше всех". С такой мотивацией, уверен, обновленный объект станет прибыльным. Здесь трасса достаточно оживленная, рядом микрорайон Рогачева. Еще до официального открытия люди интересовались, когда можно будет воспользоваться услугами АЗС", - подчеркнул А.Федорович.

На заправке в Рогачеве теперь ЦiKava

Реконструкция длилась 7 месяцев. Сейчас на АЗС работают 3 топливораздаточные колонки, одновременно заправляться могут 6 автомобилей. Продается бензин марок АИ-95, АИ-92, дизельное топливо, в том числе ДТ-З-К5 (в народе "Арктика"). Действует пост подкачки шин, пылесос для уборки салона.

 

 
 
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АЗС №40 "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта" в Рогачеве открылась после реконструкции, сообщает портал neft.by. 
 
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