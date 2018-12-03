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Ёлку из золотых монет установили в Мюнхене

04.12.2018 15:55 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. Золото вместо зеленых иголок и игрушек: в немецком Мюнхене установили самую дорогую в Европе елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычный символ Рождества и Нового года представляет собой прозрачную пирамиду с ячейками, в которые поместили ровно 2018 золотых монет. Вес конструкции превысил 63 килограмма, а ее стоимость составила 2 миллиона 600 тысяч долларов.

Ёлку из золотых монет установили в Мюнхене

Ёлку из золотых монет установили в Мюнхене

Ёлку из золотых монет установили в Мюнхене

Ёлку из золотых монет установили в Мюнхене
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Теги: Минск
 
 
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Новости Германии. Золото вместо зеленых иголок и игрушек: в немецком Мюнхене установили самую дорогую в Европе елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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