Ёлку из золотых монет установили в Мюнхене

Новости Германии. Золото вместо зеленых иголок и игрушек: в немецком Мюнхене установили самую дорогую в Европе елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычный символ Рождества и Нового года представляет собой прозрачную пирамиду с ячейками, в которые поместили ровно 2018 золотых монет. Вес конструкции превысил 63 килограмма, а ее стоимость составила 2 миллиона 600 тысяч долларов.















