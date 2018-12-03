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ЕС планирует расширить использование евро

04.12.2018 15:50 — Разное | СТВ  
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Новости Евросоюза. Евросоюз планирует расширить использование евро, чтобы ограничить доминирование доллара в качестве мировой резервной валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о таких областях, как энергетика, сырьевые товары, самолетостроение. Соответствующий пакет мер уже разработан. Его представят на рассмотрение лидеров ЕС на декабрьском саммите.

ЕС планирует расширить использование евро
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Новости Евросоюза. Евросоюз планирует расширить использование евро, чтобы ограничить доминирование доллара в качестве мировой резервной валюты, сообщили в...
 
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