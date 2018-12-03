ЕС планирует расширить использование евро

Новости Евросоюза. Евросоюз планирует расширить использование евро, чтобы ограничить доминирование доллара в качестве мировой резервной валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о таких областях, как энергетика, сырьевые товары, самолетостроение. Соответствующий пакет мер уже разработан. Его представят на рассмотрение лидеров ЕС на декабрьском саммите.



