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Автобус с детской футбольной командой попал в аварию в США
Новости США. Автобус с детской футбольной командой попал в ДТП в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось в штате Арканзас.
Авария унесла жизнь одного школьника. Еще 40 человек, большинство из которых дети от 8 до 10 лет, получили различные травмы. Пострадавших доставили в ближайшую больницу.
Водителя автобуса правоохранители задержали для допроса. Что стало причной ДТП – пока не известно.
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Новости США. Автобус с детской футбольной командой попал в ДТП в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство съехало с дороги и...
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