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Автобус с детской футбольной командой попал в аварию в США

04.12.2018 15:11 — Разное | СТВ  
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Новости США. Автобус с детской футбольной командой попал в ДТП в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось в штате Арканзас.

Автобус с детской футбольной командой попал в аварию в США

Авария унесла жизнь одного школьника. Еще 40 человек, большинство из которых дети от 8 до 10 лет, получили различные травмы. Пострадавших доставили в ближайшую больницу.

Водителя автобуса правоохранители задержали для допроса. Что стало причной ДТП – пока не известно.

Автобус с детской футбольной командой попал в аварию в США
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Теги: Минск
 
 
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Новости США. Автобус с детской футбольной командой попал в ДТП в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство съехало с дороги и...
 
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