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Первый в мире мотоцикл, напечатанный на 3D-принтере, представили в Германии
Посмотрите, как выглядит NERA — первый в мире мотоцикл, напечатанный на 3D-принтере. Он полностью сделан из пластика — за исключением электроники и двигателя. Весит NERA всего 60 килограммов.
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Он полностью сделан из пластика - за исключением электроники и двигателя. Весит NERA 60 килограммов.
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