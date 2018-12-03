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Индийский мотоцикл за 11 тысяч долларов. Минчанин продает фантастический кастомный байк
Кастом-байк на основе мотоцикла малоизвестной в Беларуси индийской марки Royal Enfield продается на
Он называется «Латунная пуля» и состоит из огромного количества деталей: шестеренки любых размеров, заклепки, фигурные кованые элементы и бейджи. Есть даже бочонок и вместительный сундук, обтянутый кожей. Несмотря на все украшения, мотоцикл может развивать скорость до 130 км/час. Для кастом-байка больше и не надо.
«Латунная пуля» — уникальный для Беларуси байк. Владелец создавал его по индивидуальному эскизу. Многие элементы привозились из-за рубежа: сумки-кофры из Англии, ветровое стекло — из Австралии. Всего 15 стран, включая Италию, Португалию, Испанию и даже Индию. Для кастомайзинга был выбран мотоцикл Royal Enfield Bullet — редкая, если не единственная модель в Беларуси.
— Я искал редкий мотоцикл в стиле ретро, а не просто байк, который способен развивать скорость на трассе. Поэтому остановил свой выбор на Royal Enfield, — рассказывает Дмитрий, владелец лота. — Это самая старая марка в мире, даже старше, чем Harley Davidson. Компания была основана в 1901 году, отсюда и узнаваемый стиль. Даже новые модели, которые сегодня выпускает завод, выглядят как ретроэкземпляры. Другого такого Royal Enfield Bullet в Беларуси я не видел.
На кастомизацию байка у Дмитрия ушло два года. Но несмотря на винтажный вид, мотоцикл почти новый. Дмитрий приобрел его из салона в Москве специально для проекта. Сейчас пробег байка едва насчитывает 500 километров — на нем ездили лишь изредка. Причина продажи — работа над новыми проектами.
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На сервисе частных объявлений продается уникальный кастомный байк, который владелец строил два года. Кастом-байк в стиле стим-панк создан на основе индийской...
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