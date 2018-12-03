ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индийский мотоцикл за 11 тысяч долларов. Минчанин продает фантастический кастомный байк

04.12.2018 15:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кастом-байк на основе мотоцикла малоизвестной в Беларуси индийской марки Royal Enfield продается на Куфар Авто за 11 700 долларов. Этот мотоцикл уже успел выиграть в зрительском голосовании на чемпионате 2018 года по кастомайзингу байков. Модель декорирована латунными элементами и древесиной ясеня.


Он называется «Латунная пуля» и состоит из огромного количества деталей: шестеренки любых размеров, заклепки, фигурные кованые элементы и бейджи. Есть даже бочонок и вместительный сундук, обтянутый кожей. Несмотря на все украшения, мотоцикл может развивать скорость до 130 км/час. Для кастом-байка больше и не надо.

«Латунная пуля» — уникальный для Беларуси байк. Владелец создавал его по индивидуальному эскизу. Многие элементы привозились из-за рубежа: сумки-кофры из Англии, ветровое стекло — из Австралии. Всего 15 стран, включая Италию, Португалию, Испанию и даже Индию. Для кастомайзинга был выбран мотоцикл Royal Enfield Bullet — редкая, если не единственная модель в Беларуси.











— Я искал редкий мотоцикл в стиле ретро, а не просто байк, который способен развивать скорость на трассе. Поэтому остановил свой выбор на Royal Enfield, — рассказывает Дмитрий, владелец лота. — Это самая старая марка в мире, даже старше, чем Harley Davidson. Компания была основана в 1901 году, отсюда и узнаваемый стиль. Даже новые модели, которые сегодня выпускает завод, выглядят как ретроэкземпляры. Другого такого Royal Enfield Bullet в Беларуси я не видел.


На кастомизацию байка у Дмитрия ушло два года. Но несмотря на винтажный вид, мотоцикл почти новый. Дмитрий приобрел его из салона в Москве специально для проекта. Сейчас пробег байка едва насчитывает 500 километров — на нем ездили лишь изредка. Причина продажи — работа над новыми проектами.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сервисе частных объявлений продается уникальный кастомный байк, который владелец строил два года. Кастом-байк в стиле стим-панк создан на основе индийской...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Молдове количество сторонников евроинтеграции несколько опережает число сторонников ЕАЭС – опрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика