Индийский мотоцикл за 11 тысяч долларов. Минчанин продает фантастический кастомный байк

Кастом-байк на основе мотоцикла малоизвестной в Беларуси индийской марки Royal Enfield продается на Куфар Авто за 11 700 долларов. Этот мотоцикл уже успел выиграть в зрительском голосовании на чемпионате 2018 года по кастомайзингу байков. Модель декорирована латунными элементами и древесиной ясеня.





Он называется «Латунная пуля» и состоит из огромного количества деталей: шестеренки любых размеров, заклепки, фигурные кованые элементы и бейджи. Есть даже бочонок и вместительный сундук, обтянутый кожей. Несмотря на все украшения, мотоцикл может развивать скорость до 130 км/час. Для кастом-байка больше и не надо.

«Латунная пуля» — уникальный для Беларуси байк. Владелец создавал его по индивидуальному эскизу. Многие элементы привозились из-за рубежа: сумки-кофры из Англии, ветровое стекло — из Австралии. Всего 15 стран, включая Италию, Португалию, Испанию и даже Индию. Для кастомайзинга был выбран мотоцикл Royal Enfield Bullet — редкая, если не единственная модель в Беларуси.























— Я искал редкий мотоцикл в стиле ретро, а не просто байк, который способен развивать скорость на трассе. Поэтому остановил свой выбор на Royal Enfield, — рассказывает Дмитрий, владелец лота. — Это самая старая марка в мире, даже старше, чем Harley Davidson. Компания была основана в 1901 году, отсюда и узнаваемый стиль. Даже новые модели, которые сегодня выпускает завод, выглядят как ретроэкземпляры. Другого такого Royal Enfield Bullet в Беларуси я не видел.





На кастомизацию байка у Дмитрия ушло два года. Но несмотря на винтажный вид, мотоцикл почти новый. Дмитрий приобрел его из салона в Москве специально для проекта. Сейчас пробег байка едва насчитывает 500 километров — на нем ездили лишь изредка. Причина продажи — работа над новыми проектами.