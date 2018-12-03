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Беларусь поднялась в рейтинге процветания. Но всё ещё ниже Ганы и Боливии

04.12.2018 15:57 — Разное | KYKY  
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Британский институт Legatum опубликовал ежегодный рейтинг индекса процветания стран мира. В прошлом году Беларусь занимала в нём 95 место из 149, в этом поднялась до 89-е − по-соседству с Арменией и Непалом.

The Legatum Prosperity Index высчитывается из девяти показателей и учитывает статистику ООН, Всемирного банка, Всемирной торговой организации и так далее. Показатели отображают, как обстоят дела в различных сферах жизни общества: экономика, бизнес, управление (госорганы), образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы (в том числе отношение к меньшинствам, толерантность), социальный капитал (в него входят, например, социальные нормы и поддержка общества, единство) и экология. 

Лучшими в этом индексе оказались, как всегда, страны Скандинавии − Норвегия, Финляндия, − а также их вечный «сосед» по благополучию, Новая Зеландия. Дальше в списке идут Швейцария, Дания, Швеция, Великобритания. Худшие страны по индексу процветания − Афганистан, ЦАР, Йемен, Чад, Судан, Конго. 

В Беларуси составители индекса отметили экономику (40-е место), образование, безопасность и экологию. Но всё очень плохо госуправлением (131-е место), личными свободами (136) и социальным капиталом (125).

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Британский институт Legatum опубликовал ежегодный рейтинг индекса процветания стран мира. В прошлом году Беларусь занимала в нём 95 место из 149, в этом поднялась до 89-е...
 
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