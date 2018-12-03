В Лиде водитель не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет

Первые дни календарной зимы отметились несколькими ДТП с материальным ущербом. Снег, гололед сделали свое дело: на территории Лидчины в минувшие выходные зафиксировано три аварии. К счастью, без пострадавших.

В эти дни в районе проходит республиканская профилактическая акция «Жизнь дороже шин!» Мероприятие направлено на предупреждение и профилактику ДТП в зимний период. Напомним, с 1 декабря зимняя резина должна быть установлена на всех колесах автомобилей с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилей с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусов с технически допустимой общей массой до 5 тонн. 1 декабря сотрудниками ГАИ было выявлено 9 нарушений, связанных с использованием шин, не соответствующих сезонности. Еще 7 подобных фактов зафиксировано во второй день зимы. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до 0,5 базовой величины.

Как показывает практика, в сложных погодных условиях зимняя резина не всегда панацея: недостаточно подготовить к сезону лишь автомобиль. На зимний стиль вождения следует перестроиться и водителям. Необходимо обдумывать каждое свое действие, управлять транспортом спокойно и аккуратно.

1 декабря водитель автомобиля «Шкода», житель Лидского района 1990 года рождения, при движении на объездной дороге в районе ул. Хасановской не справился с управлением и не удержал автомобиль на проезжей части. В результате легковушка съехала в левый кювет и опрокинулась.

В салоне авто, кроме водителя, находились двое пассажиров. Все были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали.

На «Шкоде» были установлены зимние шины.