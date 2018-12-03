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«Это, конечно, не социализм, но...»

04.12.2018 15:59 — Разное | Аргументы и факты  
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«Это, конечно, не социализм, но...»
Эдуард Кудрявицкий / АиФ

Владимир Познер недавно закончил работу над фильмом о Скандинавии и Финляндии. Всего будет 12 серий — по 3 о каждой стране: Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. О том, что больше всего поразило его из увиденного за время съёмок, Владимир Владимирович рассказал на своей странице в Интернете pozneronline. Самым интересным счёл возможным поделиться и с читателями «АиФ».

О доверии власти

Пожалуй, больше всего меня удивил и в Скандинавии, и в Финляндии уровень общественного согласия. Нация как таковая — между собой люди согласны. И доверяют своей власти. И ощущение равенства — это не слова, а реально. Абсолютно всё равно, какой ты занимаешь пост, — любой человек тебе равен. Как пример приведу такой диалог. Мне один норвежец или датчанин говорит: «Послушайте, вот вы француз». Я говорю: «Ну да, отчасти». — «Вот вы как обращаетесь к своему президенту?» Я говорю: «Месье президент». А он говорит: «А я к своему обращаюсь так: Ларс». То есть по имени. Вот это сочетание общественного доверия и убеждения в том, что каждый равен каждому. Богатый, бедный — не важно, это придаёт атмосфере невероятно позитивную окраску.

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О высоких налогах

Там проводят опросы — какая страна, какой народ самый счастливый. Постоянно выигрывает то Норвегия, то Дания — в общем, они. Я спросил у одного датского экономиста: то, что вы все довольны, это важно для вас? Он говорит: для нас, для экономики крайне важно! Неужели вы не понимаете, что человек, который доволен, который доверяет, работает совсем не так, как человек, который недоволен и никому не доверяет? Наша экономика именно на этом-то и основана, что все доверяют и все довольны. Ну не все до последнего, но тем не менее.

Другого датчанина я спросил: сколько вы платите налогов? Говорит — 72%. Там у них своя валюта. Ну вот вы заработали 100 крон — и отдали государству 72 кроны. У вас осталось в кармане 28. Не мало, нет? Он говорит: да вы не понимаете! Вот эти 28 я могу потратить все до последней кроны, как хочу, ни о чём не думая. Не откладывая ни на чёрный день, ни на что. А если, не дай бог, что-то со мной случится, я знаю, что мною будут заниматься: что моя семья не пострадает, что заплатят и за квартиру, и за обучение детей. И всё потому, что я плачу налоги. Я готов и больше заплатить за то, что я так обеспечен. Ну, 72% — это редкий случай, но, скажем, 52% — это вполне реально. И все довольны, понимаете? Это всё-таки другая планета!

Я пытался себе объяснить, с чем это связано. Думаю, что лютеранство играет тут большую роль. Причём они очень нерелигиозны теперь, почти никогда не ходят в церковь. Но когда-то Лютер и его учение были для них очень важными. И такое отношение, особенно к труду, — это оттуда идёт. Правда, есть такая полулегенда-полубыль: когда викинги (а викинги — это IX в.) осадили Париж, к ним на переговоры вышел человек с белым флагом и спросил: где ваш король? В ответ они все рассмеялись гомерически и сказали: да мы все короли! Значит, по-видимому, это раньше, чем Лютер, сформировалось. Что-то такое там, какая-то прививка у них есть. И это производит очень сильное впечатление.

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О слове «нет»

Производят впечатление и просто привычки — например, в Швеции никто никогда вам не скажет «нет». Шведы не любят говорить «нет» и не любят спорить. Они сделают так, как хотят, но «нет» вам не скажут. Пример: вы приехали в Швецию, хотите там жить, получить вид на жительство, работать. Освободилось место, вы, квалифицированный работник, приходите. Вам говорят: очень хорошо, только вам нужен вид на жительство, без этого я вас не могу взять. Хорошо, я прибегаю туда, где дают вид на жительство, говорю: пожалуйста, оформите! Мне отвечают: очень хорошо, но только для этого вы должны работать. И всё! Ты не можешь устроиться на работу, ты не получаешь вид на жительство и в конце концов плюёшь на это и уезжаешь.

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Или ещё пример. В Швеции считается неприличным помогать. Вплоть до того, что я спросил человека: вот вы идёте по улице — и человек упал. Вы подойдёте, поможете? Он говорит: если не попросит — нет, не подойду. Если попросит — помогу. Я говорю: ну почему? Мне отвечают: потому что это унизительно. Если он сам может встать, зачем его унижать своей помощью? Нам это кажется диким, конечно. Одолжить деньги — нет, не одолжат. Это совсем недопустимо у них. Унизительно! Как это — просить? Вот такие вещи!

О сексе

В Норвегии очень много красивых женщин — причём довольно однотипные такие блондинки с голубыми глазами, очень стройные. Живёт там один канадец, он мне рассказал, что никак не мог понять одну вещь. «Как происходит у нас в Канаде, да и у вас, наверное, тоже? — рассказывал он. — Вот вы в баре или где-то познакомились с красивой девушкой. Что дальше? Разговариваете. Потом, может быть, пригласите поужинать, потом ещё раз пригласите. И в конце концов, может быть, вы окажетесь у неё в квартире или она у вас. А в Норвегии совсем не так. Вы познакомились, вроде бы возникла некая симпатия — и вы сразу в постель. И если там хорошо — тогда будет и ужин, и всё остальное». И я подумал: вообще говоря, это довольно разумно! Потому что если в постели плохо — тогда чего, собственно? Нечего и продолжать.

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Об уровне честности

Уровень сознательности — его не сравнить ни с чем. Мы сделали опыт: около железнодорожного вокзала один из нашей съёмочной группы десять раз ронял бумажник. И уходил. Десять раз его останавливали и возвращали. Не было случая, чтобы кто-то взял и ушёл. Ну где ещё это может быть?

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Это, конечно, не социализм, потому что всё-таки частная собственность. Но многие элементы социализма там есть. Защита человека — прежде всего. Государство берёт эту защиту на себя, обеспечивает её и при этом взамен ничего не просит — ну, кроме налогов. Конечно, как и в любой стране, там есть и коррупция, и преступность, но всё это размеров совершенно иных, чем в странах, которые мне известны, — Соединённые Штаты, Англия, Франция, Германия, Испания, Италия.

Хотел бы я там жить? Нет. Не хотел бы. Я слишком эгоистичен. Я не смог бы соответствовать их стилю жизни. Там неприлично одеваться слишком хорошо, неприлично ездить на шикарной машине, неприлично показывать своё богатство, неприлично говорить о своих достижениях. Как говорит один мой знакомый, живущий там, Швеция — это страна для середняка. Если ты опустишься ниже, тебя поднимут. Но если ты будешь вылезать, то тебя обратно туда... Для него это прямо лучше не может быть. А мне как-то не очень.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
Теги: Курсы валют
 
 
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«Государство там полностью берёт защиту человека на себя и при этом взамен ничего не просит — ну, кроме налогов». Владимир Познер — о том, что поразило его в...
 
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