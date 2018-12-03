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Спецэкспортер вооружений построит новое офисное здание в Минске

04.12.2018 15:54 — Разное | Tut.by  
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Администрация Первомайского района анонсировала обсуждение объекта «Офисно-выставочный комплекс», который будет строить государственный спецэкспортер вооружений «Белспецвнештехника». Как будет выглядеть его новый офис — в нашем материале.


Изображение: perv.minsk.gov.by

Строить офисно-выставочный комплекс на 5960 «квадратов» будут на улице Славинского, 4. Участок под застройку находится рядом с существующим зданием «Белспецвнештехники» и занимает 0,6 гектара.

Здание будет 5-этажным, с пристроенным двухэтажным паркингом открытого типа. Первый и второй этажи, согласно проекту, будут отведены под выставочные образцы военной техники, вооружения и военно-технического имущества.

Сферой деятельности «Белспецвнештехника» является научная, производственная и внешнеторговая деятельность (в том числе оказание посреднических услуг) в отношении продукции военного назначения и продукции двойного применения, шифровальных средств (работ, услуг), средств негласного получения информации и иной продукции, говорится в пояснительной записке к проекту.

К слову, «Белспецвнештехника» занималась реконструкцией здания за Оперным театром и переделала его в трехзвездочную гостиницу. Осенью 2017 года отель «Полонез» начал свою работу.


Изображение: perv.minsk.gov.by

Также на нижних этажах будут располагаться помещения дежурной службы, комната переговоров, кабинет для службы протокола, туалеты, говорится в пояснительной записке к проекту.

На 3−5 этажах офисно-выставочного комплекса разместится руководство компании — там будут административные помещения, а также залы для совещаний.

На уровне третьего этажа будет находиться галерея, которая соединит существующее здание «Белспецвнештехники» с проектируемым.

На проектировочные работы заказчику отведено 10 месяцев, на строительные — год. Ориентировочная стоимость одного квадратного метра — 1600 рублей, сообщается в пояснительной записке.

Письменные замечания и предложения по проекту с пометкой «Общественное обсуждение» можно присылать до 22 декабря 2018 года по адресу: пер. К. Чорного, 5, каб. 205 или на электронный адрес реrv.arhit@minsk.gоv.by.

 
 
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