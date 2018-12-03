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Спецэкспортер вооружений построит новое офисное здание в Минске
Администрация Первомайского района
Строить офисно-выставочный комплекс на 5960 «квадратов» будут на улице Славинского, 4. Участок под застройку находится рядом с существующим зданием «Белспецвнештехники» и занимает 0,6 гектара.
Здание будет 5-этажным, с пристроенным двухэтажным паркингом открытого типа. Первый и второй этажи, согласно проекту, будут отведены под выставочные образцы военной техники, вооружения и военно-технического имущества.
Также на нижних этажах будут располагаться помещения дежурной службы, комната переговоров, кабинет для службы протокола, туалеты, говорится в пояснительной записке к проекту.
На 3−5 этажах офисно-выставочного комплекса разместится руководство компании — там будут административные помещения, а также залы для совещаний.
На уровне третьего этажа будет находиться галерея, которая соединит существующее здание «Белспецвнештехники» с проектируемым.
На проектировочные работы заказчику отведено 10 месяцев, на строительные — год. Ориентировочная стоимость одного квадратного метра — 1600 рублей, сообщается в пояснительной записке.
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Проект здания смотрите в нашем материале.
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