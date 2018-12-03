АНОНС: Что, где и когда ждёт сморгонцев накануне Рождества и Нового года

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«Ёлочка, зажгись!»
Приглашаем отпраздновать зажжение главной ёлки города Сморгонь в дружной компании сказочных героев и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки!
Вас ждёт новогоднее ревю сказочных героев «Зажигаем не по-детски», флешмоб-дискотека «Дисконовогодоворот по-сморгонски». Впервые, в этот вечер вместе с ёлкой зажгутся фонтаны фейерверков!
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8.12.2018
17.30
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ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)
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Торжественный старт благотворительной акции «Наши дети»
Юные зрители попадут в «Школу новогодних наук», где научатся веселиться и вести себя «по-новогоднему», а также подготовят для Деда Мороза новогодний сюрприз. В рамках акции состоится презентация усадьбы Сморгонского Деда Мороза.
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10.12.2018
16.00
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ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)
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Общественные организации – детям: шоу программа с участием белорусского игрового театра ростовых кукол г. Дятлово
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13.12.2018
15.00
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Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома
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Новогодняя развлекательная программа для детей «Новогодние приключения»
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14.12.2018
15.00
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ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)
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Новогодняя развлекательная программа для детей с участием театра игры «Закрытыя твары» г. Кореличи (ГУК «Кореличский центр культуры и народного творчества»)
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15.12.2018
12.00
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ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)
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Новогодняя развлекательная программа для детей
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18.12.2018
15.00
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Управление образования райисполкома
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Новогодняя развлекательная программа для детей
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19.12.2018
15.00
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Управление образования райисполкома
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Новогодняя развлекательная программа для детей-инвалидов совместно с районным общественным объединением «Белая Русь» и районной организацией федерации профсоюзов.
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20.12.2018
15.00
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ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)
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Районный шоу-конкурс «Сход под Новый год».
В программе шоу-конкурса, ставшего уже традиционным для района – праздничное шествие новогодних персонажей по центральной улице города, конкурсы на лучшее новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и на самое оригинальное воплощение символа нового года, массовый хоровод у новогодней ёлки, танцевальный флэш - моб, весёлые новогодние игры, песни и музыка, а также праздничный «фейерверк» у ёлки
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22.12.2018
13.00
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ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)
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Акция «Наши дети». В рамках акции –анимационная развлекательная программа «Возле ёлки кружат маски – Дед Мороз пришёл из сказки!», подготовленная работниками клубных учреждений Сморгонского района.
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26.12.2018 (10.30, 14.00)
27.12.2018 (14.00)
28-29.12.2018 (10.30, 14.00)
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ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)
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Новогодняя шоу-программа «Здравствуй, Новый год» В новогоднюю ночь зажигательная музыка, песни, танцы, хороводы соберут на главной городской площади вокруг ёлки самых активных и весёлых жителей и гостей города Сморгонь.
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1.01.2019
00.30
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ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)