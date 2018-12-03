АНОНС: Что, где и когда ждёт сморгонцев накануне Рождества и Нового года

Вас ждёт новогоднее ревю сказочных героев «Зажигаем не по-детски», флешмоб-дискотека «Дисконовогодоворот по-сморгонски». Впервые, в этот вечер вместе с ёлкой зажгутся фонтаны фейерверков!

Приглашаем отпраздновать зажжение главной ёлки города Сморгонь в дружной компании сказочных героев и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки!

Юные зрители попадут в «Школу новогодних наук», где научатся веселиться и вести себя «по-новогоднему», а также подготовят для Деда Мороза новогодний сюрприз. В рамках акции состоится презентация усадьбы Сморгонского Деда Мороза.

Районный шоу-конкурс «Сход под Новый год». В программе шоу-конкурса, ставшего уже традиционным для района – праздничное шествие новогодних персонажей по центральной улице города, конкурсы на лучшее новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и на самое оригинальное воплощение символа нового года, массовый хоровод у новогодней ёлки, танцевальный флэш - моб, весёлые новогодние игры, песни и музыка, а также праздничный «фейерверк» у ёлки

22.12.2018 13.00