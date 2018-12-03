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АНОНС: Что, где и когда ждёт сморгонцев накануне Рождества и Нового года

04.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Мероприятия, посвящённые празднованию Рождества и Нового года
на 2018 год

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА

«Ёлочка, зажгись!»

Приглашаем отпраздновать зажжение главной ёлки города Сморгонь в дружной компании сказочных героев и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки!

Вас ждёт новогоднее ревю сказочных героев «Зажигаем не по-детски», флешмоб-дискотека «Дисконовогодоворот по-сморгонски». Впервые, в этот вечер вместе с ёлкой зажгутся фонтаны фейерверков!

8.12.2018

17.30

ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)

Торжественный старт благотворительной акции «Наши дети»

Юные зрители попадут в «Школу новогодних наук», где научатся веселиться и вести себя  «по-новогоднему», а также  подготовят для  Деда Мороза новогодний сюрприз. В рамках акции состоится презентация усадьбы Сморгонского Деда Мороза.

10.12.2018

16.00

ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)

Общественные организации – детям: шоу программа с участием белорусского игрового театра ростовых кукол г. Дятлово

13.12.2018

15.00

Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома

Новогодняя развлекательная программа для детей «Новогодние приключения»

14.12.2018

15.00

ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)

Новогодняя развлекательная программа для детей с участием театра игры «Закрытыя твары» г. Кореличи  (ГУК «Кореличский центр культуры и народного творчества»)

15.12.2018

12.00

ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)

Новогодняя развлекательная программа для детей

18.12.2018

15.00

Управление образования райисполкома

Новогодняя развлекательная программа для детей

19.12.2018

15.00

Управление образования райисполкома

Новогодняя развлекательная программа для детей-инвалидов совместно с районным общественным объединением «Белая Русь» и районной организацией федерации профсоюзов.

20.12.2018

15.00

ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)

Районный шоу-конкурс «Сход под Новый год».

В программе шоу-конкурса, ставшего уже традиционным для района – праздничное шествие новогодних персонажей по центральной улице города, конкурсы на лучшее новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и на самое оригинальное воплощение символа нового года, массовый хоровод у новогодней ёлки, танцевальный флэш - моб, весёлые новогодние игры, песни и музыка, а также праздничный «фейерверк» у ёлки

22.12.2018

13.00

ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)

Акция «Наши дети». В рамках акции –анимационная  развлекательная программа «Возле ёлки кружат маски – Дед Мороз пришёл из сказки!», подготовленная работниками клубных учреждений Сморгонского района.

26.12.2018 (10.30, 14.00)

27.12.2018 (14.00)

28-29.12.2018 (10.30, 14.00)

ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)

Новогодняя шоу-программа «Здравствуй, Новый год» В новогоднюю ночь зажигательная музыка, песни, танцы, хороводы соберут на главной городской площади вокруг ёлки самых активных и весёлых жителей и гостей города Сморгонь.

1.01.2019

00.30

ГУК «Сморгонский районный центр культуры» (центральная площадь города)
 
 
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Мероприятия, посвящённые празднованию Рождества и Нового года на 2018 год
 
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