Лукашенко встретился с бизнесменом Гуцериевым и обсудил с ним строительство Нежинского ГОК

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Глава государства поинтересовался у бизнесмена, как продвигаются работы с реализацией проекта «Славкалия» по строительству в Беларуси нового горно-обогатительного комбината.

Как сообщает пресс-служба президента, он обсуждал с Михаилом Гуцериевым ход работ по строительству Нежинского ГОКа.



Глава государства подчеркнул важность широкого привлечения белорусских специалистов к созданию предприятия и подготовки перспективных кадров, несмотря на участие зарубежных подрядчиков.

«Они привезли технологии - это хорошо. Это все остается потом здесь в Беларуси. То есть мне надо взять от тебя хороших специалистов, чтобы они остались в Беларуси и технологии», - отметил белорусский президент.

Напомним,в сентябре 2015 года Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год.

Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО «Славкалий».