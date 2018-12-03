В бывшем здании архива на Грибоедова планируют сделать развлекательный центр

На аукционе 3 декабря продали здание на улице Грибоедова, 18, которое в 2012 году передали архиву Витебской области.





Объект представляет собой двухэтажное здание 1962 года постройки с проходной, подвалом, шестью пристройками, водопроводной сетью, хозбытовой канализационной сетью, проезжей и пешеходной частью, ограждением. Общая площадь составляет 1720 квадратных метров.

Здание выставляли на аукцион впервые, по оценочной стоимости, без понижения цены.

На объект претендовал лишь один покупатель — индивидуальный предприниматель из Витебска, который и купил его по начальной цене, увеличенной на 5%, за чуть более 186 тыс. рублей. Он планирует разместить здесь общественно-развлекательный центр.

Дом № 18/6 на улице Грибоедова раньше занимала фабрика «Купава». Предприятие известно с 1929 года как вышивальная артель «8 Марта». В 1960 году на ее базе создали фабрику художественных изделий (с 1991-го — «Купава»). Ее продукцию знали и в стране, и за ее пределами.