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В бывшем здании архива на Грибоедова планируют сделать развлекательный центр
На аукционе 3 декабря продали здание на улице Грибоедова, 18, которое в 2012 году передали архиву Витебской области.
Объект представляет собой двухэтажное здание 1962 года постройки с проходной, подвалом, шестью пристройками, водопроводной сетью, хозбытовой канализационной сетью, проезжей и пешеходной частью, ограждением. Общая площадь составляет 1720 квадратных метров.
Здание выставляли на аукцион впервые, по оценочной стоимости, без понижения цены.
На объект претендовал лишь один покупатель — индивидуальный предприниматель из Витебска, который и купил его по начальной цене, увеличенной на 5%, за чуть более 186 тыс. рублей. Он планирует разместить здесь общественно-развлекательный центр.
Дом № 18/6
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Здание выставляли на аукцион впервые, по оценочной стоимости, без понижения цены.
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