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Колбаса тонкой нарезки. Удастся ли убедить народ, что он счастлив?

04.12.2018 16:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Колбаса тонкой нарезки. Удастся ли убедить народ, что он счастлив?
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Но глупость какого-нибудь министра, новый ценник на колбасу или запахи свалок к концу недели чудесным образом заслоняются итоговой телепередачей, где рассказы об успехах нефтяников и газовиков перемежаются рапортами о победах нашей дипломатии и репортажами о «взрывах недовольства» трудящегося люда в Европе.

Колбаса тонкой нарезки. Удастся ли убедить народ, что он счастлив? Африка в Италии. В Европе так и не придумали, что делать с мигрантами

Бальзам на душу

А ведь и в самом деле: ситуация в Европе (если её оценивать по репортажам) – просто аховая. Во Франции и Болгарии народ бунтует по поводу роста цен на бензин. В Испании и Португалии – из-за роста безработицы. В Италии – неувязки с дефицитом бюджета. В Германии все устали от Меркель и её потворства мигрантам. В Англии – брексит, разрыв с Евросоюзом и теряющая остатки доверия несчастная Тереза Мэй. В прибалтийских странах – угроза запустения и демографического коллапса. Трудоспособное население уезжает: из Латвии за годы независимости уехала почти треть населения, из Литвы – четверть.

Народу рассказы про то, как плохо у них и как хорошо у нас, похоже, нравятся. Ветераны с удовольствием вспоминают песню про то, как у нас «с каждым днём всё радостнее жить».

Казалось бы, при таком позитивном отношении народа (ни тебе массовых демонстраций, ни громких протестов) власть должна залезть на печку и тихо сидеть там в предвкушении ещё более благостных времён. Но власти почему-то на печке не сидится. Такое впечатление, что она сама не слишком верит телевизионным «картинам маслом». Приближается Новый год. Самое время добавить стране оптимизма, приготовить приятные сюрпризы. Но СМИ вдруг заговорили о том, что страной овладела некая неясная тревога, которая проникает даже в выс­шие эшелоны.

Колбаса тонкой нарезки. Удастся ли убедить народ, что он счастлив? «А ты меня уважаешь?» О чём могли бы поговорить Путин с Трампом

А есть ли успех?

Вот и «Единая Россия»… В течение последних 15 лет она успешно позиционировала себя как партия власти: доминировала в Госдуме, выигрывала выборы. Но в преддверии своего очередного съезда как-то вдруг засомневалась: а так ли она успешна на самом деле? Чтобы прояснить этот вопрос, объявлен месячник партийных дискуссий – дело неслыханное для ЕР. В регионы разосланы методички с вопросами. И вопросы нешуточные: в самом ли деле «Единая Россия» является «партией реальных дел», правильно ли говорить о ней как о «партии народного большин­ства и сообществе лучших людей страны»?

Желание выяснить реальное место партии в жизни страны и политический вес в системе власти вполне объяснимо. На носу съезд партии, ­18-й по счёту. Приглашение послано В. Путину, но… В окружении президента, по моим данным, есть сомнения: а стоит ли рисковать своим рейтингом? Причины для сомнений есть. Котировки партии падают. Молодёжь вступать в её ряды не рвётся. В ряде регионов на пятки наступают коммунисты и ЛДПР. Костяк ЕР стареет. В журналистских кругах судачат, что телевизионщикам намекнули, чтобы они не давали «крупных планов» партийного руковод­ства. Выступать перед собранием, напоминающим очередной съезд КПСС, как-то не с руки. 

Век счастья не видать

А тут ещё Алексей Кудрин со своей инициативой. В те же дни, когда будет проходить съезд «Единой России», он предложил провести фактически альтернативный Общероссийский гражданский форум. Похоже, неслучайно. Кудрина в партии власти недолюбливают. Ревнуют за близость к Путину. За то, что числится главным политическим креативщиком страны и фактически возглавляет стан ненавистных либералов.

Тема, объявленная для кудринского форума: «Счастье личное, счастье гражданское и общечеловеческое». Звучит почти как вызов съезду ЕР. Дискуссия будет проходить на основе данных «Левада-центра» и обещает быть острой. Злые языки уже шутят, что итоговый документ кудринского форума будет оппонировать документам съезда «Единой России» и называться «Век счастья не видать».

Впрочем, за скрытой иронией кудринского форума стоят реально тревожные и ещё не освоенные властью оценки общест­венно-политической ситуации в стране. Институт социологии РАН фиксирует заметные изменения в массовом сознании. Да, народ по-прежнему хочет, чтобы Россию считали мощной и великой (а какой народ не хочет?). Но тяга к державному величию и патриотизму без берегов стала заметно уступать стремлению к социальной справедливости. Растёт запрос на права человека, свободу самовыражения и как следствие – на сближение с Западом. Считающийся близким к Кремлю ВЦИОМ отмечает заметное снижение с 2014 г. уровня социального оптимизма. 58% граждан считают, что «живётся в целом неплохо», но социальное самочувствие и оптимизм за последний год заметно снизились. Другой известный исследовательский центр при Высшей школе экономики (ЦКИ) отмечает, что граждане перестали разделять оптимизм руководства страны, рапортующего о росте экономики и благосостояния. По подсчётам ЦКИ, доля тех, кто опасается ухудшения экономической ситуации, превысила 30%.

Колбаса тонкой нарезки. Удастся ли убедить народ, что он счастлив? Шерлок Холмс против Терезы Мэй. Простые вопросы по «делу Скрипалей»

А что говорят на кухне?

Хотя такого рода оценки предназначены прежде всего для ограниченной аудитории (и для ушей кремлёвских слушателей), они тем не менее каким-то образом проникают в народ. Возобновились памятные по советским временам «кухонные разговоры». И говорят там о том, что народ снова живёт отдельно от власти, а власть – от народа.

Да и чрезмерности пропаганды в стилистике «И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить» стали заметно бить по самому ТВ. Последние замеры показывают, что аудитория ведущих каналов падает. Кто-то уходит в Интернет, в соцсети, кто-то на другие каналы, где больше рыбалки и меньше политического самолюбования. Первый канал с его 12,9% национальной аудитории становится убыточным, и государство вынуждено увеличивать субсидии (до 2025 г. обещано выделить 12 млрд руб.).

*   *   *

Многим телезрителям полюбилась реклама «Папа может». Есть в ней что-то народное, простодушное, былинное. В ней мускулистый папаша под ласковым взглядом жены и детишек нарезает знаменитую докторскую колбасу. Нарезает лихо, толстенными кусками. А диктор за кадром поясняет: «Папа может». Конечно, хороший папа многое может и многое знает. Знает, например, что детей нужно сытно кормить.

Но знает ли папа о том, что комиссия по пересмотру потребительской корзины будет работать (естественно, в поте лица) целых три года? А сам пересмотр норм питания начнётся лишь в 2021 г. И до этого времени народную колбаску придётся нарезать потоньше.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
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На фоне того, что происходит в европейских странах, наша жизнь напоминает гладь тихого озера. Ну, порябит чуть-чуть, если какой-нибудь хамоватый чиновник слишком уж...
 
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