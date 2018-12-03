Проведён мониторинг состояния средств измерений у субъектов хозяйствования

Человек и животное всегда неразрывно связаны друг с другом. Заботясь о своем питомце, мы получаем в ответ благодарность. Они дарят нам положительные эмоции, помогают разрядить обстановку, снять усталость, напряжение, боль.

Вместе с тем, заводя домашнее животное, мы берем на себя ответственность за жизнь и здоровье другого существа. В этом всегда готовы помочь ветеринарные клиники, которые оснащены современным специальным оборудованием и имеют возможность проведения лечебных процедур и наблюдения ветеринарным специалистом.

В ноябре 2018 года Брестской областной инспекцией Госстандарта у 7-ми субъектов хозяйствования, осуществляющих ветеринарную деятельность, были проведены мониторинги состояния средств измерений при проведении лабораторно-диагностических исследований.

Выборочно проверено 65 единиц средств измерений и установлено, что 26 (40 %) из них использовались без действующего знака поверки или не прошли метрологический контроль (анализаторы биохимические для анализов сыворотки крови, тонометры для измерения артериального давления, весы электронные для определения массы животных при назначении лекарственных препаратов, дозаторы пипеточные для дозирования лекарственных средств, колориметр фотоэлектрический марки для определения концентрации веществ в растворах), что является нарушением требований Закона Республики Беларусь № 3848-XII от 05.09.1995 «Об обеспечении единства измерений».

Применение средств измерений, не внесенных в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и не прошедших метрологический контроль, не гарантирует достоверность результатов проведенных измерений и, как следствие, не обеспечит правильность назначенного лечения.

Начальник Брестской областной

инспекции Госстандарта Г.А.Кашалов

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