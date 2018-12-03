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Чем может быть опасна детская погремушка? Госстандарт выявил небезопасные игрушки для малышей

04.12.2018 15:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Многие родители при выборе погремушек иногда забывают, что они обязательно должны быть еще и безопасными.

Чем может быть опасна детская погремушка? Госстандарт выявил небезопасные игрушки для малышей

На погремушках не допускается поверхностное, легко смываемое окрашивание, ведь погремушка непременно будет контактировать со ртом ребенка. Китайские же изделия, как правило, красят кисточками.
Игрушки должны быть прочны к удару, так как в случае повреждении корпуса погремушки образуются острые элементы и могут высыпаться мелкие шарики, входящие в состав погремушки.
Размер деталей игрушек для детей до 3-х лет не должен позволить им быть проглоченными ребенком.
Увы, но в продаже некачественных товаров виноваты не только недобросовестные производители, но и наши продавцы, которые качественным, но более дорогим игрушкам предпочитают более дешевые и внешне привлекательные неизвестного производства. Понятно, что привлекает смешная цена.

Чем может быть опасна детская погремушка? Госстандарт выявил небезопасные игрушки для малышейБрестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверок в торговой сети области выявлены импортные игрушки, представляющие опасность для жизни и здоровья детей:
пластмассовые игрушки – погремушки в виде зайца, лошадки, мишки, овечки, предназначенные для детей младше 3-х лет, изготовитель «MSN TOYS & BICYCLE LIMITED», Китай. На погремушках имеется недопустимое поверхностное окрашивание; погремушки не прочны к удару (погремушки в виде лошадки), игрушки выступают за нижнюю плоскость шаблона (погремушки в виде лошадки и овечки);
игрушка пластмассовая – подвеска «Мое солнышко» для детей от 3 месяцев и старше артикул 430R, изготовитель «CHUANGHENG TOYS CO., LTD», Китай и артикул 6382В, изготовитель «WOFU Plastic & Toys Factory», Китай – на игрушках имеется недопустимое поверхностное окрашивание и роспись; игрушки не прочны к удару; деталь игрушки закругленной формы (артикул 430R – солнышко, артикул 6382В — шарики) полностью проходит через отверстие шаблона А и Б соответственно (есть риск попадания в верхние дыхательные пути ребенка).

По результатам проверок вышеуказанные игрушки запрещены к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

Уважаемые покупатели!
Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!
О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Брестскую областную инспекцию Госстандарта.

Начальник Брестской областной
инспекции Госстандарта Г.А.Кашалов


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Многие родители при выборе погремушек иногда забывают, что они обязательно должны быть еще и безопасными. На погремушках не допускается поверхностное,
 
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