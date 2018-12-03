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77 ударов молотком: в Бобруйске судят убийцу девушек, спасти которых не успела милиция
В 10 утра во вторник, 4 декабря, в Бобруйске начался суд над обвиняемым по делу об убийстве двух девушек, которые незадолго до смерти позвонили в милицию, но не смогли назвать адрес, а милиция из-за отсутствия необходимой аппаратуры не успела их спасти
у окна мама одной из убитых девушек
Из зала суда передает корреспондент «
Напомним,
Точного адреса девушка не знала, назвала только номер квартиры. Как позже оказалось – ошибочный. Личный состав УВД Бобруйского горисполкома был поднят по тревоге. Вскоре задержали неработающего 36-летнего бобруйчанина. Но к тому моменту девушки уже были мертвы. Они были обнаружены в ванной комнате его квартиры…
Судья огласил
На суде присутствуют мамы погибших девушек.
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Гособвинитель зачитывает обвинение. Согласно ему,
У второй жертвы – 16 ран, почти все – в область головы и шеи.
После своего кровавого деяния обвиняемый принял меры к расчленению и сокрытию трупов.
Подсудимый высказался против фотосъемки в зале суда. На это мать одной из убитых сказала: «А я не против! Пусть все знают, какой это зверь».
Во время допроса в суде подсудимый признал обвинение частично. Не признает в части «принятия мер к расчленению и сокрытию трупов».
Свою полную биографию оглашать не пожелал. Сказал лишь, что в возрасте 10 лет остался без отца – он погиб. После этого стал рассказывать, как провел вечер накануне убийства.
Матери погибших, старавшиеся до сих пор держаться, слушают обвинения с носовым платком у лица.
19 июля после работы обвиняемый, по его словам, вместе с приятелем по имени Владимир зашли в магазин «Евроопт» на 50 лет ВЛКСМ, где приобрели двухлитровую бутылку пива. В ближайшем дворе ее распили. Потом встретились с третьим приятелем. И, купив еще пива, продолжили возлияние.
Вечер обвиняемый решил продолжить в кафе «Престиж». Деньги на отдых взял у сожительницы, с которой проживал в центре города. В квартире, где после произошло убийство, постоянно никто не жил, она принадлежит матери подсудимого.
Всего накануне визита в кафе обвиняемый выпил две бутылки пива по два литра каждая. «Вы с друзьями это выпили?» – спросил судья. «Нет, в одно лицо», – был ответ.
В самом кафе «Престиж» выпил две рюмки: одну – водки, одну – коньяка. Во время этого дела к нему, как к знакомому, подошла девушка – одна из будущих жертв. Подсудимый заверил суд, что на контакт не пошел – ответил ей, что не знает ее. И продолжил отдыхать в одиночестве.
Отдыхал до 4 утра, то есть до закрытия кафе. После чего решил уехать на такси. Но на стоянке к нему подошла та самая девушка, и уже не одна, а с подругой. И попросила их подвезти. В итоге приехали на Лынькова. По дороге купили пива.
Дальше пошел рассказ о самой жуткой части этого дня. Правда, подсудимый оговорился: «70 процентов всех дальнейших событий я не помню».
Он считает себя нормальным человеком. Без психических отклонений. В семье, по его словам, никто подобным не страдал. Сказал, что давление в суде на него не оказывали, явку с повинной написал добровольно.
«У вас была квартира, женщина… Чего вам не хватало?» – спросил судья.
«Мозгов», – ответил подсудимый.
Всего по делу предполагается опросить 36 свидетелей.
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В 10 утра во вторник, 4 декабря, в Бобруйске начался суд над обвиняемым по делу об убийстве двух девушек, которые незадолго до смерти позвонили в милицию, но не смогли...
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