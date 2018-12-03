77 ударов молотком: в Бобруйске судят убийцу девушек, спасти которых не успела милиция

Коммерческого курьера » Дмитрий Суслов. Из зала суда передает корреспондент «» Дмитрий Суслов.





20 июля в семь утра в милицию позвонила девушка и сообщила, что ей и ее подруге угрожает опасность : они закрылись в ванной комнате квартиры в доме на улице Лынькова, и их пытается убить мужчина. Напомним,: они закрылись в ванной комнате квартиры в доме на улице Лынькова, и их пытается убить мужчина.





Точного адреса девушка не знала, назвала только номер квартиры. Как позже оказалось – ошибочный. Личный состав УВД Бобруйского горисполкома был поднят по тревоге. Вскоре задержали неработающего 36-летнего бобруйчанина. Но к тому моменту девушки уже были мертвы. Они были обнаружены в ванной комнате его квартиры…





фрагменты биографии подсудимого . В школе учился не очень хорошо (сам подсудимый объяснил это ленью). Образование среднее специальное. Разведен. Детей нет. В армии не служил. Последнее место работы – частная фирма по изготовлению окон. Четыре судимости – грабеж, кража, злостное хулиганство, тяжкие телесные, повлекшие смерть. В общей сложности в местах лишения свободы провел почти 12 лет. Судья огласил. В школе учился не очень хорошо (сам подсудимый объяснил это ленью). Образование среднее специальное. Разведен. Детей нет. В армии не служил. Последнее место работы – частная фирма по изготовлению окон. Четыре судимости – грабеж, кража, злостное хулиганство, тяжкие телесные, повлекшие смерть. В общей сложности в местах лишения свободы провел почти 12 лет.





На суде присутствуют мамы погибших девушек.

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обвиняемый нанес одной из своих жертв 77 ударов молотком и руками в жизненно важные органы, 48 – по голове . Перечисление телесных повреждений – как медицинская карта: ушибы, вдавленные раны, сколы и переломы лобной и затылочной костей. Гособвинитель зачитывает обвинение. Согласно ему,. Перечисление телесных повреждений – как медицинская карта: ушибы, вдавленные раны, сколы и переломы лобной и затылочной костей.





У второй жертвы – 16 ран, почти все – в область головы и шеи.





После своего кровавого деяния обвиняемый принял меры к расчленению и сокрытию трупов.





Подсудимый высказался против фотосъемки в зале суда. На это мать одной из убитых сказала: «А я не против! Пусть все знают, какой это зверь».





Во время допроса в суде подсудимый признал обвинение частично. Не признает в части «принятия мер к расчленению и сокрытию трупов».





Свою полную биографию оглашать не пожелал. Сказал лишь, что в возрасте 10 лет остался без отца – он погиб. После этого стал рассказывать, как провел вечер накануне убийства.









Матери погибших, старавшиеся до сих пор держаться, слушают обвинения с носовым платком у лица.

19 июля после работы обвиняемый, по его словам, вместе с приятелем по имени Владимир зашли в магазин «Евроопт» на 50 лет ВЛКСМ, где приобрели двухлитровую бутылку пива. В ближайшем дворе ее распили. Потом встретились с третьим приятелем. И, купив еще пива, продолжили возлияние.

Вечер обвиняемый решил продолжить в кафе «Престиж». Деньги на отдых взял у сожительницы, с которой проживал в центре города. В квартире, где после произошло убийство, постоянно никто не жил, она принадлежит матери подсудимого.













Всего накануне визита в кафе обвиняемый выпил две бутылки пива по два литра каждая. «Вы с друзьями это выпили?» – спросил судья. «Нет, в одно лицо», – был ответ.





В самом кафе «Престиж» выпил две рюмки: одну – водки, одну – коньяка. Во время этого дела к нему, как к знакомому, подошла девушка – одна из будущих жертв. Подсудимый заверил суд, что на контакт не пошел – ответил ей, что не знает ее. И продолжил отдыхать в одиночестве.





Отдыхал до 4 утра, то есть до закрытия кафе. После чего решил уехать на такси. Но на стоянке к нему подошла та самая девушка, и уже не одна, а с подругой. И попросила их подвезти. В итоге приехали на Лынькова. По дороге купили пива.





Дальше пошел рассказ о самой жуткой части этого дня. Правда, подсудимый оговорился: «70 процентов всех дальнейших событий я не помню».





Он считает себя нормальным человеком. Без психических отклонений. В семье, по его словам, никто подобным не страдал. Сказал, что давление в суде на него не оказывали, явку с повинной написал добровольно.





«У вас была квартира, женщина… Чего вам не хватало?» – спросил судья.





«Мозгов», – ответил подсудимый.





Всего по делу предполагается опросить 36 свидетелей.