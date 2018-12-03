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Александр Соснов: Власть зажралась

04.12.2018 15:20 — Разное | Партизан  
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Бывший министр труда Александр Соснов объяснил "Белорусскому партизану", почему в ближайшее время не стоит ожидать уличных протестов со стороны "тунеядцев".

Александр Соснов: Власть зажралась
- Александр Викторович, можете объяснить, почему растет количество "тунеядцев" в Беларуси? 

- "Тунеядцы" в данном случае это ведь не те люди, которые сидят без работы. Процентов 80 этой базы тех, кто уехал из Беларуси на заработки в другие страны, или работают здесь, но по серым схемам. Получается, что полмиллиона человек не заняты в экономике. 

Но белорусская экономика ведь не процветает, а людям нужно выживать. Лукашенко обещал 20 лет назад запустить заводы – вот там и процветает сегодня полное запустение. Не должны колхозники управлять промышленностью. Поэтому люди уезжают. 

- С января так называемым тунеядцам придется полностью оплачивать горячее водоснабжение, чуть позже – и другие коммунальные услуги. Как думаете, какая будет реакция на такое нововведение?

- Никакой. Помните старый анекдот о том, как белорус сел на гвоздь и думает: "А можа, так і трэба?". Вот так и в реальности будет.

- Полагаете, до протестов не дойдет?

- Нет. Потому что коснется немногих. Хоть в этих базах данных и числится полмиллиона белорусов, но проблемы с оплатой коммуналки будет иметь только хозяин квартиры. И если еще не переписали, то наверняка сейчас начнут переписывать квартиры на тещ, бабушек, внуков и так далее. Будут выкручиваться.

- Но ведь были же Марши нетунеядцев, и в регионах немало людей выходило на улицу…

- Я думаю, это был лишь повод. Просто накипело у людей за эти годы, и чека вылетела. Причина в том, что эта власть уже надоела, она ведет себя нагло и бесцеремонно, она просто зажралась. Чиновники в центре города, на глазах у всех, возводят себе коттеджи по полмиллиона—миллиону долларов. И у них еще хватает наглости говорить, что не воруют, что это не коррупция, что они – самые честные. Аж противно!

А сейчас - я уверен, что не выйдут на улицу с протестами. Почти половина тех, кто в тунеядской базе, находятся за границей на заработках.

- Но если работаешь в России, там и платишь налоги. Это же не тунеядство.

- Да. Но белорусской казне в этом случае ничего не достается… Мне кажется, в ближайшее время еще больше людей уедет из страны. Самые умные уже уехали, сейчас потянуться и остальные.

- То есть по вашим ощущениям лучше уже не будет?

- Пока точно не будет. Только смена власти может привести к чему-нибудь хорошему. И то, если власть получат не Виктор и не Николай Лукашенко, а нормальный независимый кандидат.

- Но при новом президенте сразу ведь не полегчает. Будут реформы, а значит, нужно будет преодолеть непростой период…

- Безусловно. Все могло бы быть проще, ведь мы в свое время жили лучше Польши! А сейчас там в три раза средняя заработная плата больше, чем у нас. За эти годы власть набила карманы только себе и своим близким. Простые люди не богатеют.

- А что вы думаете по поводу номенклатурного переворота? Возможен он у нас?

- А зачем Макею или тому же Румасу идти на риск? У чиновников другая задача – они о себе думают и своих близких. Коттеджи строят, запасные аэродромы. Несмотря на английское образование и внешний лоск все, кто служит нынешней власти – обычные хапуги.

- Как-то пессимистично вы настроены, Александр Викторович…

- Мне 25 лет назад стало грустно от всего этого, и я ушел с должности. В одиночку невозможно ничего поменять. Да и зачем устраивать революцию, если большинство все устраивает, белорусы привыкли к такой жизни. Вот пусть и получают по заслугам.

Но если судить по тому, как происходит во всем мире, рано ли поздно и в Беларуси что-то изменится. Бывает бархатная революция, бывает – кровавая. А иногда и мирным путем перемены происходят. Например, Советский союз мирно распался – никто и не ожидал, что империя рухнет! 

Сейчас Россия, видимо, на очереди. Думаю, Зауралье китайцы оттяпают, возможно, возникнет Китайская Сибирская народная республика…

- А сколько, по вашим прогнозам, еще перемен ждать в Беларуси?

- Сорок лет водил Моисей по пустыне…

- То есть на предстоящие президентские выборы надеяться не стоит?

- А у нас разве есть выборы? Шутить изволите!

- Кстати, а как вы относитесь к той части оппозиции, которая, несмотря на то, что избирательное законодательство не меняется, все равно планирует пойти на выборы?

- Ну пусть сходят… Только ведь результата все равно нет. И вряд ли будет. В этом смысле я пессимист…

 
 
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Бывший министр труда Александр Соснов объяснил "Белорусскому партизану", почему в ближайшее время не стоит ожидать уличных протестов со стороны "тунеядцев".
 
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