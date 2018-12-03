Испытание льдом: более 500 гололёдных травм получили белорусы за сутки

СТВ , больше всего в Брестской области – 235 случаев, где накануне жизнь в городе была буквально парализована. Как сообщает, больше всего в Брестской области – 235 случаев, где накануне жизнь в городе была буквально парализована.





А сегодня, 4 декабря, с теми же трудностями столкнулись жители Минска . Скользкие тротуары и дорожное полотно превратились в настоящий каток.





Общественный транспорт стал в пробках, пешеходы вынуждены были сворачивать в сторону обочин.





Но избежать травм многим минчанам все же не удалось. Уже с самого утра пострадавших доставляют в отделения скорой помощи.





"Шла по проезжей части, потому что только там можно были идти. Когда пошел поток машин, естественно, мне нужно было сойти. Первый мой шаг на тротуар закончился плачевно. Рука стала опухать, до нее не дотронуться было. Сразу сказали, что перелом. Даже сейчас люди прошли на работу, а с работы будет поток второй вот здесь", - рассказывает поциентка больницы Оксана Турцевич.









На данный момент дорожные службы чистят проезжую часть. По данным ГАИ, за прошедшие сутки в Минске случилось 92 аварии, в основном, из-за превышения скорости и несоблюдения безопасной дистанции.





По информации синоптиков, дождь с мокрым снегом и гололедица ожидаются сегодня по всей Беларуси.