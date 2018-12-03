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Приемы граждан и прямые линии в Вороновском районе
04.12.2018 — Разное | Вороновская газета
6 декабря председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна Ганевич проведет прием граждан:
— с 11.00 до 12.00 в учреждении «Редакция газеты «Воранаўская газета» и программы радиовещания «Воранаўскі веснік» (кабинет главного редактора);
— с 14.30 до 15.30 в Переганцевском сельском Совете депутатов (кабинет председателя).
8 декабря с 9.00 до 12.00 заместитель председателя Вороновского райисполкома, курирующий вопросы строительства, газификации, жилищно-коммунального хозяйства, Гражина Михайловна КРАХМАЛЬЧИК по телефону 2-12-73 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.
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6 декабря председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена...
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