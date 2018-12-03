У АПК Вороновского района новый руководитель

С 26 ноября первым заместителем председателя — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Вороновского районного исполнительного комитета работает Александр Казимирович Ясинский.

Александр Казимирович родился 26 ноября 1987 года на Вороновщине — в деревне Новиянка Переганцевского сельсовета. Среднее специальное образование получил в Жировичском государственном аграрно-техническом колледже. В 2008-2012 годах обучался в Белорусском государственном аграрном техническом университете, получил специальность «энергетическое обеспечение сельского хозяйства». Трудовую деятельность начал в 2012 году инженером по электрификации КСУП «экспериментальная база «Октябрь». В 2012-2013 гг. служил в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь, в 2014-2015 гг. занимался предпринимательской деятельностью.

С 2015-го по май 2018 года — в штате управления сельского хозяйства и продовольствия Вороновского райисполкома. Работал на должностях заведующего сектором механизации, заместителя начальника управления — начальником отдела организации производства управления сельского хозяйства и продовольствия.

В период, предшествующий назначению на нынешнюю должность, работал заместителем директора по производству КСУП «экспериментальная база «Октябрь».

А.К. Ясинский женат, вместе с супругой Ириной Генриховной, заместителем главного врача по медицинской части УЗ «Вороновская ЦРБ», воспитывает дочь.

Пожелаем Александру Казимиро-вичу успехов на непростой должности начальника ведущей отрасли района.

Татьяна ДУДКО.