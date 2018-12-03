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Карты, деньги, ствол. Россиянин устроил стрельбу в одном из игорных заведений Солигорска

04.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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22 ноября 2018 20:27 3615

Карты, деньги, ствол. Россиянин устроил стрельбу в одном из игорных заведений Солигорска

Автор: Эдуард Кидяев.

15 ноября около половины шестого утра наряд группы задержания Солигорского отдела охраны выбыл на срабатывание кнопки тревожной сигнализации одного из игорных заведений города.

Карты, деньги, ствол. Россиянин устроил стрельбу в одном из игорных заведений Солигорска

Прибыв к месту сработки, визуально осмотрев прилегающую территорию милиционеры направились к входной двери игрового клуба.Приблизившись к зданию, правоохранители услышали крики и,не теряя ни минуты,вошли внутрь для установления причины их вызова.

Карты, деньги, ствол. Россиянин устроил стрельбу в одном из игорных заведений Солигорска

Оказавшись в заведении, сотрудники сразу же обратили внимание на неизвестного мужчину, в руках у которого был предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом.В помещении игрового клуба был беспорядок, некоторые его посетители лежали на полу. Оценив окружающую обстановку, охранники без промедления приняли меры к задержанию нарушителя правопорядка и его обезоруживанию.

Уже позже выяснилось, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении зала игровых автоматов произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Персонал заведения нажал кнопку тревожной сигнализации. Благодаря оперативному прибытию наряда группы задержания от действий хулигана никто не пострадал. Фигурант был передан прибывшей следственно-оперативной группе.

Правонарушителем, как было позже установлено, оказался гражданин Российской Федерации, временно проживающий в городе Солигорске. Причину своего поведения мужчина пояснить отказался. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

По информации сайта УВД Миноблисполкома.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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22 ноября 2018 20:27 3615 Карты, деньги, ствол. Россиянин устроил стрельбу в...
 
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