Карты, деньги, ствол. Россиянин устроил стрельбу в одном из игорных заведений Солигорска

Оказавшись в заведении, сотрудники сразу же обратили внимание на неизвестного мужчину, в руках у которого был предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом.В помещении игрового клуба был беспорядок, некоторые его посетители лежали на полу. Оценив окружающую обстановку, охранники без промедления приняли меры к задержанию нарушителя правопорядка и его обезоруживанию.



Уже позже выяснилось, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении зала игровых автоматов произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Персонал заведения нажал кнопку тревожной сигнализации. Благодаря оперативному прибытию наряда группы задержания от действий хулигана никто не пострадал. Фигурант был передан прибывшей следственно-оперативной группе.



Правонарушителем, как было позже установлено, оказался гражданин Российской Федерации, временно проживающий в городе Солигорске. Причину своего поведения мужчина пояснить отказался. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

