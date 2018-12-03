|
Карты, деньги, ствол. Россиянин устроил стрельбу в одном из игорных заведений Солигорска
04.12.2018 — Разное | Soligorsk News
22 ноября 2018 20:27 3615
Карты, деньги, ствол. Россиянин устроил стрельбу в одном из игорных заведений Солигорска
15 ноября около половины шестого утра наряд группы задержания Солигорского отдела охраны выбыл на срабатывание кнопки тревожной сигнализации одного из игорных заведений города.
Прибыв к месту сработки, визуально осмотрев прилегающую территорию милиционеры направились к входной двери игрового клуба.Приблизившись к зданию, правоохранители услышали крики и,не теряя ни минуты,вошли внутрь для установления причины их вызова.
Оказавшись в заведении, сотрудники сразу же обратили внимание на неизвестного мужчину, в руках у которого был предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом.В помещении игрового клуба был беспорядок, некоторые его посетители лежали на полу. Оценив окружающую обстановку, охранники без промедления приняли меры к задержанию нарушителя правопорядка и его обезоруживанию.
По информации сайта
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 ноября 2018 20:27 3615 Карты, деньги, ствол. Россиянин устроил стрельбу в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)